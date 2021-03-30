新大嶼山巴士早前獲行會批淮4月4日起加價，獲批加幅平均達9.8%。嶼巴今日（30日）公佈新收費表，發現多條路線假日收費實際加幅高於平均加幅，其中來往昂坪至梅窩碼頭的2號線、來往昂坪至東涌的23號線，假日收費加4元，至每程31元，加幅近15%。新票價將於4月4日凌晨2時30分生效。

假日收費實際加幅高於9.8%

疫情下，不少市民愛於假日到郊外遊玩，郊遊路線特別受歡近。嶼巴新車費表顯示，不少路線星期日及公眾假期的收費（假日收費）實際加幅高於9.8%，例如來往昂坪至梅窩碼頭的2號線、昂坪來往東涌的23線，兩線假日收費均加4元至31元，增幅為14.8%。

來往東涌至大澳的11號線，假日收費增1.9元至21.1元，增幅達9.9%；來往東涌至梅窩的3M線，假日收費加1.6元至17.8元，增幅同樣達9.9%。

來往大澳昂坪21線 增幅達15%

至於來往大澳及昂坪的21線，假日收費加2.1元至16.1元，增幅達15%，另有紅磡紅鸞道至昂坪的假日特別路線1R，收費加4.2元至47.2元，增幅為9.8%。

相比之下，各路線的非假日收費增幅較少，2號線、23號線的非假日收費增加1.5元，新收費為18.7元，加幅8.7%。

來往東涌至大澳的11號線，非假日收費加1元至12.8元，加幅8.5%；另來往東涌至梅窩的3M線，非假日收費加0.9元至11.4元，增幅8.6%。

元朗來往深圳灣口岸路線增幅9.1%

至於跨境口岸路線，部份路線增幅較高，例如機場、滿東邨來往港珠澳大橋口岸B6、B4加0.8元至8.3元，增幅達10.7%；而元朗來往深圳灣口岸B2，加1.2元至13.2元，增幅9.1%。

通宵線方面，來往梅窩碼頭至港珠澳大橋口岸的N35，假日收費加3.8元至43.3元，增幅達9.6%，非假日收費則加2.5元至31元，增幅8.1%。

行政會議早前稱，決定將3條昂坪路線的星期日及公眾假期的票價加幅調高至約 15%，並將邊境路線及康樂消閒和特別服務的路線調高至約10%，而南大嶼山、東涌居民路線的平日票價加幅下調至8.2%至9.7%。新票價周日(4月4日)凌晨2時30分起生效。

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