市區重建局歷來最大型的觀塘市中心重建項目，分五區重建，其中第二及第三發展區已完工。發展區內佔地約16萬呎的裕民坊公共運輸交匯處將於周五（4月2日）清晨啟用。市建局表示，共兩層的交匯處分別設8條巴士線，以及21條小巴線，屬全港最大的有蓋運輸交匯處。觀塘塞車問題多年未有改善，市建局指，當第四及五發展區落成後，將在觀塘道增設多一條行車線，盼解決區內交通擠塞問題。

公共運輸交匯處採用雙層式設計

裕民坊公共運輸交匯處採用雙層式設計，新巴士總站設於商場一樓，地面則為小巴總站。市建局將原本分散於觀塘道、物華街及裕民坊路旁的巴士及小巴線遷入交匯處內，暫時設8條巴士線，主要往返九龍東的慈雲山、何文田、樂華等，另有巴士前往港島堅尼地城。小巴總站則有21條專綫小巴及「紅van 」，分別來回青山道、旺角及藍田等。

市建局表示，交匯處設10個行人出入口，與協和街、物華街、康寧道和裕民坊四條地區主要街道連接。而地下的小巴總站亦設送風裝置，較傳統機械式風扇多 4 倍的鮮風，盼改善空氣流通外，站內溫度亦可降低1.5至2度。

全港首個「人工智能閘門控制系統」

至於巴士總站就採用「人車分隔」的概念，中央位置為巴士停泊處，乘客候車區則在商場內，並設有8個巴士閘口，分開落客及上客區。而巴士和小巴會使用各自專屬的出入口進出，以減低車站車輛出入口出現交通擠塞。而巴士站亦設置全港首個「人工智能閘門控制系統」，以全自動模式控制登車閘門開關。

市建局工程及合約總監梁德明表示，今年初已在交匯處進行測試，包括測試繁忙時間巴士站的候車人流、突發事故或智能閘門出現故障等問題。他又稱，現時巴士站每個閘口均設有兩對門，如遇其中一對門失靈，乘客可按職員指示以另一對門上車。另每對門旁均備設手動開門按鈕，在緊急情況下可由管理處職員開啟。

市建局：4月 2日凌晨展開遷移車站工程

觀塘塞車問題多年未有改善，梁德明指，在新交匯處啟用前，已在觀塘區進行交通轉向改動，希望可紓緩觀塘，特別是開源道迴旋處的塞車情況。他又稱，日後第四及第五發展區落成後，將在觀塘道增設多一條行車線，盼解決區內交通擠塞問題。

市建局稱，將與多個政府部門、巴士及公共小巴營運商將於4月2日凌晨展開遷移車站工程。涉及遷站的巴士和小巴路線的尾班車，凌晨在現時車站開出後，工程承辦商將臨時封閉車站，並張貼搬遷告示，提示乘客可前往裕民坊公共運輸交匯處繼續乘搭相關路線。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！