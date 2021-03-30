網民前年11月連日發起「全港三罷」行動，示威者在各區聚集及堵路，其間多人被捕。一名中年廚師被指晚上在荃灣阻街及藏有3支雷射筆，被控在公眾地方造成阻礙及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪。案件今於西九龍裁判法院開審，辯方透露被告遭制服並帶上警車時血流披面，頭頂有傷勢，質疑曾遭警員棍打；惟負責拘捕的警員否認指控，供稱被告逃跑時曾「面向地」絆倒和掙扎。案件下月裁決。

被告甄偉安（49歲）被指於前年11月12日在荃灣沙咀道239號外的公眾地方，與其他人設置路障阻礙車輛通過，並且管有能發射雷射光束的裝置。

追截及拘捕被告的警員20188王栢軒供稱，當日駐守新界南衝鋒隊第2小隊， 晚上近9時乘警車到荃灣巡邏，並在大河道下車掃蕩。他在川龍街轉出沙咀道時，看見約50名黑衫人士在沙咀道往葵涌的兩條行車線上聚集，使車輛無法通行。王形容沙咀道的車龍非常長。黑衫人曾叫囂並指罵警員，但沒人照射雷射光。

辯方盤問時質疑，王未有在書面口供提及當日沙咀道交通受阻情況。王承認未有將環境仔細描述，但解釋謂：「當時以第一身處理案件，對交通流量記憶猶新。」

王續供稱，他看見身穿黑色風褸的被告站在人群最前排位置，與他相距30米。被告看見王後，隨即轉身逃去，王於是追截，約10秒後被告絆倒在地，王順勢把他制服並帶上行人路。由於現場環境混亂，王遂把被告帶上警車搜身，在其右側褲袋搜出兩支20厘米長雷射筆、一支10厘米長黑色雷射筆及兩粒用膠紙封著的電池。

警員指被告掙扎受傷 辯方質疑砌詞

辯方呈上醫療報告指出，被告上警車時頭頂受傷及血流披面，右肩背亦有棍狀的紅腫瘀傷，質疑警員及其他同袍在制服時曾棍打被告的頭、背和頸部。王否認指控，供稱不清楚被告頭頂傷勢是否他絆倒時造成，只能確定被告並無如「倒豎蔥」般絆倒，而傷勢可能是被告掙扎時所造成。

辯方質疑王未有於控方主問或書面供詞提及被告掙扎，直至盤問下才提出掙扎之說，只是砌詞解釋被告頭頂傷勢。王否認指控，稱曾於記事冊記錄相關過程。

裁判官黃士翔裁定案件表證成立，被告不自辯。辯方陳詞指，由王到場見到聚集人士至拘捕被告上警車，過程只有約3分鐘，質疑被告有否阻街意圖，並指被告或許只是在場旁觀。辯方續指，被告褲袋中被搜出的三支雷射筆均未放入電池，而且不曾拿出，認為被告沒有意圖使用。黃官押後案件至4月21日裁決，並批准被告以原有條件繼續保釋。

【案件編號：WKCC1102/20】

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