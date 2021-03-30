北京大刀修改特首選舉委員會組成，民選區議員首當其衝席位歸零，部份專業界別及泛民票倉，如社會福利界、醫學界、衞生服務界及教育界等，則以合併及更改界別的方式，被大幅刪減一半議席。雖然整體增加300個席位，但傳統商界亦難逃被開刀，每界被削一席，撥予新設的中小企業界。《蘋果》分析人大常委會修訂《基本法》的「魔鬼細節」，發現進賬主要落在與內地相關的人大政協、「內地港人團體」、「全國性團體香港成員代表」等界別，估計至少443席將來自涉內地的組織。

選舉委員會由4大界別增至5大界別，各界別有300人，共1,500個議席。由工商及金融界組成的第一界別，雖然向來民主派難以染指，但亦有所改動，除了商界（三）（原名香港中國企業協會）的中資企業獲增一席，每個界別均被削減1個席位，騰出了的15席，撥予新設的中小企業界，但組成未明。

醫學界及衞生服務界議席大幅削半

屬專業界別的第二界別面臨更大改動，原本各有30席的醫學界及衞生服務界被合併，議席亦被減去一半，僅餘30席；高等教育界及教育界亦面臨同一命運，合併後只餘下教育界，由60席減至30席。其他界別如會計界、被改名為「科技創新界」的資訊科技界等，雖維持有30席，但就被規定一半議席由內地相關團體選出。這些泛民「票倉」，被一舉擊破。

第三界別涉及漁農、勞工、宗教等5個界別，原本各有60席，但新修改將社會福利界及體育、演藝、文化及出版界，由第三界別遷至第二界別，同時席位由60席削半至30席；騰出的120席被平均分配予新增的基層社團及同鄉社團。

民選區議員117席全被剝奪

由政界組成的第四界別，最大改動是民選區議員的席位被完全剝奪，由原本的117席被減至零，一人一票選舉產生的區議員被完全掃除；地區代表變成由官方委任的分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員會代表，合共多達156個席。立法會議員席位因應改組由70增至90，鄉議局增加一席，另外再增設27席的「內地港人團體代表」。

新增的第五界別就吸納了原屬第四界別的人大及政協，兩個界別合併後由87人增至190人，大增103個席位；此外亦新增「全國性團體香港成員代表」界別，佔110席，成為選委會議席第二多的界別。統計各界別涉及內地團體的席位，估計至少有443席，較現時的103席大增3.3倍。

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