網民前年11月發起連日三罷及「晨曦行動」在各區堵路，兩男分別被控非法集結、違反蒙面法及無牌管有彈藥等五罪，案件早前審結，裁判官陳炳宙今裁定被告所有罪名成立，還柙候判，並強調現階段唯一判刑選擇是即時監禁。對於辯方批評警員制服案發時年僅17歲的被告時，以警棍毆打他的身體，實屬使用過份武力，陳官明言不同意，強調警員有血有肉，「制服疑犯的每一分每一秒，警員正在以自己性命做賭注，任何人都唔應該坐在冷氣房內，脫離現實地批評佢使用過份武力」。

兩名被告依次為現年18歲的西廚學徒蘇偉成及28歲倉務員巢廷堅，他們被控於前年11月13日在大埔太和路參與非法集結，以及在身處非法集結時使用蒙面物品罪。此外，兩人亦就涉嫌管有的物品被控，首被告涉管有士巴拿、鉗及一包膠索帶，被控管有非法用途工具罪；次被告則涉管有四個已使用的催淚煙彈彈殼，被控無牌管有彈藥罪。

官指被告辯解有違常理屬天方夜譚

首被告自辯時供稱，當晚他原本偕兩名友人大埔中心傾談，其間傳來聲響和催淚煙氣味。他們討論了一小時後，下樓查看。惟陳官指其證供不合理，認為既然衝突與他們無關，根本不用花一小時討論，而且在平台觀察，視野更好。陳官直指，首被告的說法有違常理、牽強及堆砌，不會接納他只是到大埔中心一帶看熱鬧。

陳官亦不接納次被告的說法。次被告供稱，他因撿拾催淚彈小彈頭才到現場。惟陳官認為任何正常合理的人都知身處警方與示威者之間很危險，不會把自己置身如此險境，直言有關證供是天方夜譚，完全不可信。

警方遭遇致命危險 只用最低武力

對於辯方早前批評，警員劉智斌制服首被告時使用過份武力，以警棍毆打其身體，陳官指出，當晚有人使用汽油彈等致命武力，警員必須盡快制服疑犯，否則或會遭其同黨攻擊，強調「制服疑犯的每一分每一秒，警員正在以自己的性命做賭注，任何人都唔應該坐在冷氣房內，脫離現實地批評佢使用過份武力」。判斷警員是否使用恰當武力時，不可忽視他也是有血有肉的人。

陳官認為，當時警員在沒空間或時間細想的情況下，決定毆打首被告的身體，做法無可厚非。即使首被告身上有瘀傷，亦是他反抗的自然後果。況且法庭認為警員只使用了最低武力，不相信首被告有受傷。

警察證供同被批荒唐矛盾

至於警員23911林瑞宇供稱，案發時次被告在他面前急步行過並捽眼，表現慌張，又指若果沒有違法的話，受催淚煙影響時應會「企定定捽眼」，而不會「一邊行一邊捽」。陳官直言警員此說法「荒唐之處有目共睹，毋須再多作討論」，認為林的證供不持平，故不會接納次被告被捕前曾經奔跑或急步走的說法。

對於辯方質疑督察葉浩明不是彈藥專家，故不能接納其證供，即次被告撿拾的涉案彈頭是催淚彈小彈頭，陳官認為，葉具有研究催淚彈燒痕及重量的豐富經驗，法庭可信賴其知識。然而，葉的證供自相矛盾，一再表示政府化驗師才可確認小彈頭曾否盛載化學物質，反映他沒信心確認證物屬於催淚彈小彈頭，故法庭亦不會接納其證供。

不接納拾彈頭作裝飾之說

然而，陳官認為辯方說法也有矛盾，因辯方不爭議警方當晚發射多枚催淚彈，卻不同意次被告撿拾的小彈頭來自催淚彈。當晚警方發射多枚催淚彈，現場煙霧彌漫，而次被告攜帶的防水袋內有4枚涉案小彈頭。陳官推論，涉案小彈頭來自當晚警方發射的催淚彈，次被告將它們放在防水袋中，唯一合理原因是使小彈頭降溫。

陳官表明，不相信次被告聲稱撿拾涉案小彈頭作裝飾之用的說法，因它們是警方財產，次被告沒權擁有或改變用途。根據有關條例，涉案小彈頭明顯符合「彈藥」的定義，故裁定次被告面對的非法管有彈藥罪成。

陳官續指，案發時兩被告均穿着黑色衣物、頭戴鴨舌帽，並分別帶着防毒面具及口罩。陳官強調，自己不是坐在象牙塔內，根據其人生經驗及常識，一般非法集結示威者均會穿着相同衣着及裝備，故唯一合理推論便是當晚兩被告均身處太和路約100名示威者當中。

逃走反抗 猶如用行為自認犯罪

陳官補充，穿著黑衣並不等於參與非法活動，但兩被告在非法集結發生後短時間內便在附近遭警方截獲，無法抗拒的推論便是他們有份參與非法集結；加上首被告逃走和激烈反抗，更是「用自己的行為承認自己的罪行」。陳官續指當晚有防撞欄被拆除，亦有雜物堵路，首被告攜帶士巴拿、鉗和索帶，不會是巧合。

至於違反蒙面法，陳官指當時沒爆發疫情，一般市民不會戴口罩，兩被告卻分別佩戴口罩及防毒面具，相信是為了阻止警方識別他們的身份，遂裁定罪成。

官：拾彈頭滅煙削驅散威力 間接危害警員

辯方求情指，首被告原本在西廚學院攻讀課程，希望可繼續學業。辯方強調，沒證據證明首被告曾作出掟汽油彈等暴力行為或者曾使用涉案工具。案發時他年僅17歲，只因年少無知而在社會氛圍影響下犯案，希望法庭考慮索取懲教院所報告。

至於次被告，辯方呈交由其母親、上司、中學老師等人撰寫的多封求情信，指他腳踏實地，性格文靜低調，不會做出過激行為。辯方指催淚彈小彈頭不可重用，亦不含有毒或爆炸性物料，沒有殺傷力。惟陳官質疑，次被告將催淚彈放在水中，阻止它繼續釋放催淚氣體，對警方驅散示威者有負面影響，反映其參與程度高。

辯方強調，催淚彈小彈頭不會危害他人。惟陳官反駁指，次被告的行為會間接危害警員，「原本最多辛苦完一輪就冇事，冇危險性存在」，但一旦催淚彈失效，警員或需與示威者肉搏。辯方則回應謂，次被告僅撿拾了極少部份的小彈頭，對警方的驅散行動影響不大。

陳官將案押後至下月15日判刑，等候為首被告索取勞教中心及教導所報告，但強調現階段唯一選擇是判處即時監禁。

【案件編號：FLCC914/20】

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