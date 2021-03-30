食物及衞生局局長陳肇始昨宣佈放寬部份限聚措施，包括重開泳池泳灘，戲院、劇場及主題樂園放寬入座率等。陳肇始今早在電台節目表示，本港目前沒有條件大規模放寬社交距離措施，而當局在考慮放寬昨日公佈的措施時，主要考慮到相關活動風險較低，例如需全程佩戴口罩。她強調，當局放寬措施時是小心與有序的。她又指，雖然疫情緩和，甚至出現零本地確診，但不等於當局完全有信心社區上無個案，亦未達致「清零」，故當局不希望早前為第四波所做的工夫及市民的努力毀於一旦。

陳肇始提到，選擇重開泳池，放寬戲院、表演場地和主題公園入場人數上限等，是考慮到市民在復活節長假期間無法外遊，而有關處所過往在疫情管理上大致做到當局的要求；至於放寬宗教場所人數上限方面，是考慮到早前多輪放寬措施都未有涉及宗教場所，加上復活節將至，對某些宗教而言是重要的時刻，市民或需參與宗教活動，故可以適度放寬措施。她又希望宗教團體在舉辦活動時，可以執行社交距離措施，同時嚴守感染控制措施，如使用「安心出行」、注意空氣流通等。

酒吧、派對房間（party room）及麻雀館等娛樂場所等仍然需要關閉，陳肇始指，對於重開酒吧、聯誼會等場所，要視乎數個指標去整體評估，如有否出現源頭不明本地個案、整體感染風險等。她又表示，明白業界希望復業的訴求，重申接種疫苗是市民恢復正常生活的希望。

對於有專家憂慮當局放寬中、低風險地區來港人士的檢疫安排，或會為本港帶來變種病毒，陳肇始則指，對於曾發現變種病毒的地區，當局仍維持需檢疫21日的安排。她續指，對於從中風險地區來港、已接種疫苗的人士，當局雖然縮短了他們的檢疫時間至14日，但仍然維持對他們的監測，當中包括7日的自我監察及第19日的檢測。她又指，當局會對這批人士給予健康建議，建議他們在完成14日檢疫後若有不適，應立即求醫及檢測。

不建議滯英港人乘搭包機以外航班回港

至於在安排包機到英國接港人回港事宜上，陳肇始則表示，目前正與航空公司安排航班，同時正了解需回港的人數，希望集中安排他們於同一酒店檢疫21日，故亦正尋找適合酒店。她續指，預計4月下旬才可實行，當局會爭取盡早落實包機安排，並強調不建議他們乘搭其他航班回港，因為乘搭同一班機會將風險減到最低。

曾祈殷倡給予接種誘因 冀以高接種率換取群體免疫

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早在同一節目表示，政府今次抗疫措施的改變屬適度，沒有因疫情受控而大幅放寬社交距離，同時所涉及的場所均毋須長時間除下口罩。他認為，可視乎放寬防疫措施後對疫情的影響，如會否出現連續14日零確診，而決定再度放寬其他相關的措施。他又指，當有人聚集，風險自然出現，故相關場所需多加留意在人流、時段上的管制。

對於酒吧冀以客人用飲筒飲酒換取復業，曾祈殷關注實際執行上的困難，質疑如何監督相關措施。他又提出，應考慮酒吧從業員是否已全數接種疫苗，以及酒吧本身是否已做好通風系統。

曾祈殷又認為，政府在鼓勵市民接種疫苗的力度不足。他建議當局給予市民一些接種的誘因，如工作、旅遊、出行等方面上。他又認為，在社交距離、場所復業上亦可着墨更多，冀達致較高接種率以換取群體免疫，以及減少將來在社區上出現群組式爆發，故當局在政策上可做更多工夫。

至於放寬中風險地區來港人士檢疫安排，曾祈殷就表示不擔心變種病毒會流入社區。他續指，只要相關人士是「定點隔離」及由「專人專車」護送到隔離酒店，加上做足檢測，就看不到變種病毒流入社區的風險。

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