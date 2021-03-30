港區國安法生效後首個七一，民主派在警方反對下堅持遊行抗議。29歲男文員當日傍晚在北角被警方截查，搜出一支伸縮棍。他今日在東區裁判法院承認管有攻擊性武器罪。主任裁判官羅德泉指當日是社會不穩定的日子，被告又身處於一個麻煩的區域，而伸縮警棍屬犀利武器，基於潛在危險，縱使初犯，判監亦屬恰當，遂以6個月為量刑起點，認罪扣減三分一，判處即時監楚4個月。

被告曹廷熙（29歲）被控於去年7月1日在北角福蔭道與電氣道交界犯案。控方今將控罪由原先必須判監的《公安條例》33條，修訂為《簡易治罪條例》第17條，被告在修訂後認罪。

被告自撰求情信稱，當日案發前行山，因延誤而抵達銅鑼灣，不知觸犯嚴重罪行，強調無意圖在活動中用棍作非法用途。辯方指由於法例較嚴格，毋須證明傷人意圖，故在此基礎下認罪。羅官聽取控方意見，主控官指控方可以推論出涉案物品有不合法用途，因此控方不接受被告所謂不打算作非法用途的說法。最後，被告撤回求情信相關部分內容。

辯方指被告公司正研發新型口罩有助遏止疫情

辯方另有多封求情信，特別引述被告同事的說法，提到公司正研發新型口罩，可重用及具空氣清新功能，有助遏止疫情，而被告為該項目的要員。辯方指被告獲公司信賴，即使定罪，公司亦將繼續聘用，懇請法庭念及其重要性，從輕發落。

辯方大律師同時指出，被告於遊行後6小時被捕，衣著亦有別於一般示威者，控方也確認案發地點並無非法集結，警方是因附近有一宗襲擊案而進行調查；當日除被告外另有一人被捕，但至今並未遭落案起訴。大律師建議法庭判處社會服務令，讓被告投入工作，服務社會。

羅官判刑時指，在案件背景下，控方無足夠證據和合理基礎斷定被告與示威活動有關。惟伸縮棍本身屬攻擊性武器，控方毋須證明為非法用品，辯方亦對管有目的不作陳詞。羅官續稱，被告於高危日子、高危區域管有武器，若用該武器進行攻擊，可帶來嚴重傷害，相對於平常日子、平靜環境下的潛在危險及後果，比較嚴重。

案情指，當日示威者由中午12時起於銅鑼灣區聚集，並向灣仔及北角方向遊行。至傍晚6點，警車行駛至電氣道，見有10名戴口罩人士右轉入福蔭道。警員上前截查，從被告背囊內撿獲一支20厘米長的伸縮棍，伸長時則長約52厘米。

【案件編號：ESCC2742/20】

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