由特首林鄭月娥擔任總領袖的香港童軍總會被揭上周六晚舉行「第一屆行政人員高級訓練班」畢業禮兼百人晚宴，警方曾接獲投訴到場了解是否涉違限聚令，但據悉有出席宴會的輔警前高層及現職警務人員出面「擋駕」，聲稱宴會屬私人地方，並無違反政府規定任何宴會活動人數均不得超過20人的規定，警方隨即收隊離開。林鄭月娥今早出席行會前被問到有關事件時，稱自己是多個同類非政府組織的名譽領袖和會長，「我唔會去干預，亦唔會獲知個會每一日發生緊乜嘢、有啲乜嘢活動舉行」，反推搪要求提問記者向食衛局查詢上述活動是否符合政府在公共衞生下訂立的規矩，「呢個係一個事實嘅查證，唔需要由行政長官嚟回答，你係可以向有關當局去查證」。

問到早前因包裝有瑕疵而要煞停接種的BioNTech復必泰疫苗，何時可恢復接種，林鄭月娥指食衞局局長昨天已與傳媒解釋，根據生產商初步調查指疫苗質素及效果無受影響，當局會盡快商討供應及認證，盡快恢復注射，尤其是已接種第一劑的人士要盡快打第二劑，稍後會公佈細節。

恢復與星談旅遊氣泡

林鄭被問到會否將注射疫苗列為與新加坡的旅遊氣泡要求，則指接種疫苗後另一國家會否提供方便給到訪人士，是雙方面的商討，近日本港個案已回復至低水平，商經局已恢復與新加坡的旅遊氣泡討論，至於是否將疫苗接種列入要求，則視乎商討進度，如有相關要求將會公佈，但如對方無有關要求，港府不會施加相關要求，但仍鼓勵市民接種。

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