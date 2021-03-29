【本報訊】旅遊業界受疫情重擊，失業率達11%。政府將5月1日起為旅遊業從業員提供約2,000個社區疫苗接種中心短期職位空缺，專責管理及行政支援工作，整個計劃預算開支達1.5億元。

5.1起返工五個月

有關職位原由公務員兼職擔任，公務員事務局長聶德權昨午與旅遊業界代表會面後，就計劃達成共識，香港旅遊業議會等業內18個組織將成立一間行政支援公司負責招聘工作。議會名譽顧問胡兆英透露，業界會成立有限公司負責管理，以及設委員會會審核面試職位，後勤工作全程要七個月，政府會資助200萬元。

計劃預計共提供約1,400至2,000個就業機會，獲聘人士5月1日起正式工作，為期約五個月，月薪介乎10,000元至40,000元不等。胡兆英指最高薪是中心主任，需持大學畢業學歷，每個中心料需兩名主任。

主任級以外的前線員工則以日薪計算，每日工作13小時，日薪約1,300元，每月最少上班八天、最多14天。每個中心需約80名員工，上班前需接受最少3.5日實地或課堂培訓，其他細節會將4月1日召開記者會公佈。

被問是否政府「明益」旅遊業界，旅遊業立法會議員姚思榮指今次是為業界爭取回來的機會，盼可分擔公務員工作量，毋須影響他們的日常工作。