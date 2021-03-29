【本報訊】民主派初選47子中，36人已還柙約一個月，昨繼續有親友到收押所及監獄探望。身陷囹圄的還有不少「無名氏」抗爭者，默默承受牢獄之苦，早前被裁定暴動及非法集結罪脫的「赴湯杜火」夫婦湯偉雄和杜依蘭心繫獄中朋友，昨晨到荔枝角收押所探望時一度感觸稱「可能⋯⋯坐監會仲舒服咗」。

湯偉雄稱昨探望即將就暴動罪判刑的朋友，他雖脫罪重獲自由，但心情很沉重，「其實無罪唔一定係釋放咗自己，有陣時有啲仇憤，可能⋯⋯坐監會仲舒服咗」，妻子杜依蘭聞言眼眶紅了。對於上訴庭日前裁定共同犯罪原則適用於不在案發現場人士，湯慨嘆：「其實都幾黐線。」

連日探望男友劉頴匡的黃于喬（Emilia）指，劉自從獲收音機後，接收資訊速度比她更快，劉主動提到資深演員廖啟智前晚因癌逝世，感到很可惜。他託女友向涉阻差辦公的沙田區議員黃學禮轉述，「冇事就快啲過嚟探佢（劉）」。黃學禮昨被裁定脫罪。

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機為還柙者帶來聖經及宗教書籍。黃大仙區議員黃逸旭、張嘉宜結伴探望胡志偉，形容他精神不錯，健康大有改善，計劃在獄中修讀學士學位。元朗區議員陳詩雅、張智陽探望王百羽，指他閱書量大增，有與還柙民主派人士交流，關係更不錯。

鄭明仁：黎智英睇靈修書

職工盟秘書長李卓人與何秀蘭到羅湖懲教所探望吳敏兒，指她的精神和心理狀態十分好，適應15人的大倉生活，收到大量市民的信件，感到十分鼓舞。何指吳「好撇脫，好瀟灑，係一個好堅強嘅人，希望大家放心」。

昨晨約8時，陳淑莊、涂謹申、郭家麒太太等人先後到赤柱監獄探訪。壹傳媒創辦人黎智英去年12月被控勾結外國勢力，還柙赤柱監獄近90天，《蘋果日報》前聯席副社長鄭明仁與英文版執行總編輯盧峯結伴探望，鄭指黎十分樂觀積極，「大部份時間都係睇書，睇一啲靈修嘅書」。他帶同《蘋果日報》前社長董橋的新作《文林回想錄》給黎，惟因黎的每月入書上限已滿，只好帶走。