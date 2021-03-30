政府前年6月12日強行在立法會恢復修訂逃犯條例二讀，觸發大型警民衝突。去年有示威者在各區紀念6.12一周年，再次引發衝突，其間包括15歲少年在內的三名男子被控在旺角參與非法集結。少年今承認一項《簡易治罪程序條例》下的公眾妨擾罪，取代原先的非法集結罪名，裁判官陳慧敏將案件押後至4月20日，等候索取感化報告及社會服務令報告始判刑，其間少年須還柙。另一名身為大學研究員的被告則押後至5月4日再訊。

15歲中四少年為本案第二被告，他的代表律師早前向控方提出，被告願意承認另一項較輕控罪，即《簡易治罪程序條例》下的公眾地方妨擾罪，取代原先的非法集結控罪，控方同意以此為答辯條件。妨擾罪一經定罪，可判處罰款5,000元或監禁3個月。

第二被告承認的控罪指，他於去年6月12日在旺角砵蘭街及山東街交界外無合法權限或解釋，在上述地方作出一些作為，使交通遭受阻礙。

控方案情指當晚旺角區有約80人聚集，有人高叫反修例口號，並唱出反修例歌曲。直至10時許，一名的士司機在旺角砵蘭街載客後，駛至山東街交界，看到20至30人站在行車路上。其間有幾名人士曾站在的士前，當中包括身穿白色背心的第二被告，另有人舉起手勢，指示司機不要前行。

後來有人大叫：「走呀，有狗嚟緊！」示威者隨即四散，惟第二被告被衝出來的便衣警員制服，並因非法集結罪名被捕。在警誡下，第二被告曾謂：「放學後相約同學喺附近。」及後保持緘默。

加入籃球校隊 升中後堅持每朝5時回校鍛鍊從不缺席

辯方求情時呈上被告父母及多名學校師長的信件，指被告是一名品性純良、尊師友愛和循規蹈矩的學生。律師又透露，被告自小四加入籃球校隊，升中後更會堅持每朝5時許回校晨操鍛鍊，從不缺席，力證他是個負責任的人。辯方指被告今次是一時衝動，「覺得要參與那些時刻」，才會鑄成錯誤，又指父母已向被告解釋錯誤，被告已有所反思，承諾不再重犯。

陳官則指，本案案情較輕，事前亦無特定計劃，惟被告行為會有破壞公眾秩序和安全的潛在風險，認為有必要公開譴責。辯方明白案件與社會事件有關，故法庭未必考慮一般的罰款處理。陳官下令先索取感化院所、勞教中心及社會服務令等報告，押後判刑，其間被告須還柙看管。辯方曾要求恩准被告保釋候判，惟遭拒絕。

本案另外兩名被告分別為大學研究員余柏康（33歲）與地盤男工黃兆昌（39歲），二人被指於去年6月12日在旺角砵蘭街與山東街交界外參與非法集結。陳官將余的案件押後至5月4日再提堂，讓控辯雙方商討處理案件方式。黃早前已承認控罪，還柙至4月1日等候報告判刑。

【案件編號：WKCC4251/20】

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