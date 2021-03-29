【本報訊】今次涉及落馬洲濕地大規模倒泥的茂宏國際有限公司，記者發現，茂宏發信地址就是上市公司九龍建業（0034）和保利達（0208）總部，兩間公司主席柯為湘有「澳門李嘉誠」之稱 。

茂宏向Abdul發出的信件留下發展商線索，發信地址是旺角始創中心23樓，即九龍建業和保利達集團總部。兩間上市公司主席同是柯為湘，柯在澳門從事地產起家。記者代Abdul到九建總部查詢信件真偽，總部派一名男代表見面，他承認茂宏是九建旗下子公司。

申南生圍建住宅 城規將審議

不過，九龍建業其後書面回覆本報，指經查證後，茂宏國際有限公司並非九建附屬公司，未能就查詢回覆。

翻查九建年報，附屬公司名單的確未見茂宏，但茂宏的董事周小寶與柯為湘關係有迹可尋，周現任「保添投資有限公司」董事，根據九龍建業2012年一份公告披露，保添曾出售物業予九建，又指保添是「保利達控股實益」全資擁有，柯為湘及其家族成員最終全資擁有「保利達控股」。

此外，周小寶亦曾任亨達亞太（投資）諮詢有限公司董事一職，該公司的股東是亨達投資有限公司，柯就是亨達投資的董事。亨達亞太在2014年宣佈解散。查冊顯示，茂宏除了持有落馬洲魚塘地段外，亦持有南生圍地皮，2019年底茂宏向城規會申請在南生圍東成里興建3,848單位的住宅項目，城規會下月30日就會審議。此外，茂宏亦持有元朗上竹園一帶10萬平方呎土地，有關土地現時作倉地用途。