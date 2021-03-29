【破壞生態】

【本報訊】落馬洲濕地是香港的雀鳥天堂，惟該處近月出現大規模倒泥，破壞範圍逾萬呎。有當地寮屋戶投訴，泥頭倒在家門前，更收到地主「茂宏國際有限公司」信件要求遷走。規劃署表示會跟進事件，若有足夠證據證明屬違例發展，會採取適當的執行管制行動。

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落馬洲濕地錄得逾260種雀鳥，佔全港紀錄的一半，亦曾經單月錄到300隻黑臉琵鷺到訪，生態價值極高。但落馬洲管制站西面、惇裕路旁的魚塘近月出現大規模倒泥，本報收到影片顯示，有泥頭車將泥頭和建築廢料傾倒在魚塘邊。根據分區計劃大綱圖，有關地段屬於「綜合發展及濕地改善區」，未獲城規會批准，不得填土或填塘。而城規會並未收到相關申請。

稱僅倒木碎馬屎 反指住戶搞事

Abdul Hameed一家三口住在魚塘邊一間寮屋近十年。他指部份泥頭甚至倒在家門前，花園的圍欄、洗手間更遭鏟走，質疑地主用倒泥逼遷，「佢自己就話整路，佢就整到我無路走……廁所佢都拆埋喇，我廁所都無得用。」Abdul本月初收到地主茂宏的信件，信中稱已將土地租予新金山有限公司，要求他在本月底前搬走，否則會採取法律行動。 記者代Abdul到茂宏發信的地址上門查詢，發現該地址為九龍建業和保利達集團總部，九建總部派出男代表接見，指茂宏早前將魚塘租予新租客，又否認涉及倒泥，「呢啲唔係泥嚟，呢啲係木碎加埋馬屎，係啲肥料，我呢個用嚟混埋其他田壆用嚟種嘢。」

該名代表承認曾發信要求Abdul搬走，聲稱Abdul聯結黑社會鬧事，「佢哋要玩嘢無問題嘅，你哋要Call城規都無問題嘅，總之我哋唔會容許呢啲咁頑劣租客喺度搞搞震。」他指控Abdul另有公屋單位，又曾縱火破壞土地。Abdul澄清，公屋單位是前妻居住，自己近十年與現任妻子、女兒住在寮屋。此外，寮屋地點偏僻，倒垃圾不方便，有時會燒掉積累的垃圾。

屢次違規 曾被罰80萬元

根據規劃署回覆，茂宏過往在涉事魚塘屢有違例發展。2015年違例填塘及填土，規劃事務監督要求業主把土地復原。由於業主未能於限期前復原，2018年被法庭判罰80萬元。2019年，茂宏再將魚塘違法變作放置貨櫃、工場及泊車，署方再要求業主再把土地復原。對於今次再度發生倒泥事件，規劃署指，3月18日曾派員視察，初步沒發現有懷疑違例挖土及填塘工程，又指現場堆積並非泥頭，而是「乾草堆」。本報提供倒泥影片後，署方表示會跟進，若有足夠證據證明上述地點屬違例發展，會採取適當的執行管制行動。

環保署引用地政總署紀錄，指涉事地段近期進行魚塘保養工程，署方曾派員到場巡查，沒有發現違反《廢物處置條例》或其他環保條例的情況。署方已去信提醒該地主，如有其他人士在該處進行建築廢物堆填活動，必須通知署方，經確認後方可進行。