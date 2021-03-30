全國人大常委會通過閹割香港選制後，港澳辦副主席鄧中華和法工委副主任張勇即接受官媒新華社訪問，為人大常委會搖旗吶喊。

鄧中華聲稱，今次「完善」選制是要堵塞現行選制中的漏洞和缺陷，構建符合香港實際情況、與一國兩制實踐要求相適應、具香港特色的民主制度。他亦重申，「愛國者治港」不是搞「清一色」和「一言堂」，絕不是不能對港府施政提不同或反對意見，又揚言任何有意參選的人，只要符合「愛國者」標準，獲足夠提名和資格審查委員會確認資格，都可以參選並依法當選，香港將繼續保持多元包容的政治文化。

張勇就強調，今次人大常委會修改《基本法》附件一、二，並無改變任特首和立法會「雙普選」仍是《基本法》明文規定的民主發展目標，不過《基本法》原本規定的政改「五步曲」不再適用，日後人大常委會修改前，將以適當方式徵求社會各界意見，但不再採用「五步曲」程序，即是日後再更改政制，也不用經特區政府、立法會及諮詢香港人。

張也聲稱，設立資格審查委員會是確保落實「愛國者治港」，而且在廣泛徵求意見過程中，內地和香港都有很多人建議在選制設「安全閥」，阻止「反中亂港」分子通過選舉進入政權機構，「禍亂香港、為所欲為」，並確保特區管治權牢牢掌握在「愛國者」手中。他並指，所謂「雙普選」目標是指《基本法》第45條和第68條規定的民主發展目標，稱這次並沒有修改包括上述兩個條款在內的《基本法》正文，「雙普選」目標仍然是《基本法》明文規定和香港民主發展的既定方向。

被問到人大常委會「DQ」政改「五部曲」、會否擔心會有市民投白票抗議時，林鄭今天在記者會稱，不需要用「DQ」這個字眼，強調今次是「完善」香港選舉制度，硬稱既然已有新修訂的《基本法》附件一及二，舊的附件包括當時的「五部曲」就不適用，反駁這不代表政制不會前進。

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