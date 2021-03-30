男學生去年初在西九龍中心拍攝「藍店」空姐牛肉飯時，被指拿出電筒照射便衣警長，事後被控普通襲擊罪。裁判官黃士翔早前裁定男生罪成，稱警長聲言當時有裝備在身致衣物隆起，不難知悉他的警員身份，認為男生有意用電筒照射警長，令他受傷。黃官今日判刑指，案發時警員並非正在執行職務，被告亦不是在示威場所附近犯案，接納本案屬單一事件，判處被告接受240小時社會服務令。

控罪指被告何梓洋（24歲）於去年1月14日在深水埗西九龍中心8樓美食廣場內襲擊警長3712李智健。

辯方今日進一步求情指，感化及社會服務令報告顯示被告有悔意，而感化令不適合被告，因被告已有深切反省，並且知道奉公守法的重要性。報告建議被告接受中等長度的社會服務令，被告亦願意接受。

有別於近期上訴庭襲警案例 不必判監

裁判官黃士翔參考近期多宗有關襲警的刑期覆核案件，稱上訴庭指須保障警員執行職務的安全，判刑要有阻嚇性。不過，裁判官強調，案例多是襲擊正在執行職務的警員，而本案被告並不是阻止警員執行職務，亦不是在示威場所附近犯案，不會輕易鼓動其他人針對警員，認為本案與襲警案有不同之處，而且控方亦是以「普通襲擊」罪名檢控。

裁判官又指，雖然針對警員是案件嚴重之處，但不認為單單因為事主是警員就必定要判囚。案中被告用電筒照射事主時間不長，事主亦無永久損傷，認為並非同類案件中最嚴重的類別。

被告過往並無案底，法庭接受這次屬單一事件，不認為判囚是唯一選擇。報告稱被告有悔意，社會服務令亦非輕微的懲罰，而是某程度失去自由的判刑。惟裁判官認為感化官建議的中等長度服務時數並不足夠，判被告接受最長的240小時社會服務令。

黃官早前裁決時指，涉案電筒光度甚強，李姓便衣警被照射後感到痛楚並不出奇，又指案中兩名警務人員的證供與片段所見脗合，裁定他們作供證實可靠，亦裁定被告利用電筒上的綠色光束，導致李的身體痛楚，構成毆打。

至於被告是否有意圖施襲，黃官指片段顯示被告事前曾走近李並放慢腳步，亦有拍照。不論被告是否知道李是警員，有關行為也明顯是針對李。

黃官亦同意李的證供，他在腰間配備槍枝及手銬，令外套隆起，被告要知悉他是警員並不困難。況且被告也曾對李說出「死黑警」一詞。黃官基於上述情況，認為被告有意圖使用電筒上的綠色光束照向李，導致李眼部脹痛，裁定被告普通襲擊罪成。

【案件編號：WKCC2595/20】

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