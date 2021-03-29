【本報訊】三聯書店及商務印書館均由中聯辦擁有及控制，記者昨巡視部份分店，發現擺放大批社會運動的書籍，惟內容立場明顯傾斜，其中逾十本跟2019年反修例運動有關，均由建制陣營出版。

以聯合出版集團屬下新民主出版社的《國際視野中的香港修例風波》為例，前者獲全國港澳研究會副會長劉兆佳撰寫序言，他稱修例風波引發的「特大動亂」與過去發生的動亂最大不同之處，「是外部勢力的高度介入」，包括對年輕人策動、培訓、指揮及資助等。

《國》書大量引用「外部勢力」資料，轉載多篇曾在外媒刊登的評論文章，惟幾近清一色批判美國干預香港，又刊出外國人自稱目擊整場風波的「報告」內容，包括引述來自內地「報料」及通訊軟件截圖，稱有人以日薪2,000元僱用內地人來港示威，並判定是「美國那邊控制這場運動」。

《「佔中」透視》網上仍有售

科大社會科學部副教授成名稱，未有特別留意該類書籍是否較佔中後增加，但觀乎社交媒體情況，不難發現此類資訊確有急增，但直言最常被提及的「外國勢力」說法，由2014年至今仍未見有力證據和事實證明，「反修例運動爆發係因為政府無視200萬人上街提出五大訴求，如果話外國政府後來作出反應，就係外國勢力，咁似乎係將因果倒轉」。但他認為，此類書籍或資訊難在黃色陣營產生作用，惟對取態中立或較少接觸的市民，「輿論被壟斷，聽得多，睇得多，點都會潛移默化」。

有不具名學者不諱言，當出版及傳媒集團均由中聯辦控制，便可以直接利用不同手法，以謠言抹黑社會運動，「佢變相自己製造同提供彈藥，去打根本唔存在嘅稻草人，被抹黑一方點澄清都無用」。

此外，《「佔中」透視》一書被裁定誹謗獨立評論人協會，法庭禁止再發佈相關誹謗字眼後，記者昨巡視三聯及商務書店，未見發售該書，但其網上購書平台仍可訂購該書。