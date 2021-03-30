北京要在香港搞「有香港特色的新民主選舉制度」，聲言要體現社會整體利益，方法之一就是讓「新香港人」進入選委會，由紅色力量代港人選特首。新選委會五大界別中，第三界別轄下設五個分組，其中「同鄉社團」席數多達60席、第四界別中又有共27席的「內地港人團體」代表；專業界別也瀰漫「又紅又左」氣味，涉及科技創新界、會計界、法律界、體育演藝文化及出版界，有內地組織亦有權選定代表。有時事評論員認為，中央在選委會注入大量「大陸元素」，這班選委所代表的利益也只會是代表內地及中央，非代表香港人，令本身幾近破滅的一國兩制，勢再被沖淡。

中央徹底閹割整個選委會制度，手段包括引入大量的「新香港人」在選委會之中。五大界別中，第三界別易名為「基層、勞工和宗教等」，轄下的五個分組中，中央度身訂造一個「同鄉社團」分組，議席多達27席。以往經常聽到的內地各省市的同鄉會、宗親會代表，料會由此界別當選成為選委。此外，第四界別中，人大常委會亦在此增設「內地港人團體」，27席全由各內地港人團體提名產生。

除此之外，以往一些由民主派佔優、甚至全由民主派當選的選委會界別，中央也「鎅出」部份議席，由內地相關的團體提名產生。例如前身為「資訊科技界」、有30席的「科技創新界」，當中15席由中國科學院、中國工程院香港院士提名產生；在會計界，以往由民主派和「倒梁」的選委勝出，未來15席、即以往的一半議席會由在國家財政部聘任的香港會計諮詢專家中提名產生，相信會由會計師行老闆級人物囊括。

被視為民主派「橋頭堡」的法律界同樣被中共「染紅」。以往全由民主派取得的30席中，今後9人將由中國法學會香港理事提名產生佔據，近年民主派不斷強攻的「體育演藝文化及出版界」，即使以往一直由建制派佔優更進一步滲入紅味，15席由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、中國文學藝術界聯合會香港會員總會等分別提名產生。

加入「當然委員」 大學校長或校委會主席上榜

而新的選委會亦有不少「當然委員」，除港區人大代表、政協委員、立法會議員外，香港基本法委員會香港委員、大學校長或者學校董事會或者校務委員會主席，以及工程界（15席）、建築測量都市規劃及園境界（15席）、教育界（16席）、醫學及衞生服務界（15席）、社會福利界（15席）等界別分組的法定機構、諮詢組織及相關團體負責人，也是相應的選委會委員。

時事評論員林和立指，可以預計上述的界別選委參選人，即使他們自稱是香港人，但由於所屬組織、大多也是全國性組織，代表的並不會是香港人利益的組織，「所以進一步沖淡咗一國兩制成份，中央注入咗好多大陸元素喺選舉委員會。」林和立分析，中央已非只要排拒民主派般簡單，而是想一箭雙鵰，令本地商界、專業界別等影響力進一步下降：「咁係可以令代表國內嘅單位、組織，有機會進入香港嘅最高層嘅政治運作，無論係立法會定係選舉委員會。」

他指，這班人所代表的利益，也只會重視中央的意見，而不是本地民意，「因為部分組織、單位在大陸，佢係要反映母體喺大陸嘅利益，只會忠於內地組織，多於香港嘅利益。」

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