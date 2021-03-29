沙田世界龍岡學校黃耀南小學校長羅夔夔請病假長達五年之久，校政混亂，家長叫苦連天。多名家長向《蘋果》透露，該校好些教師欠缺校長統領下因循怠惰，遲至上學年仍未有中文科校本課程；不少好老師亦陸續離職。有資深校長形容事件匪夷所思，容許校長長年請病假即使合法但不合情理，最終令學生受害。

現時該校約兩成學生有不同程度的特殊學習需要（SEN）。該校家長何太（化名）的子女均是SEN學生，長子已畢業。她指校方從未明確交代校長請病假事宜：「這些年來不少年輕、有心教學、與學生打成一片的老師都陸續離職……SEN小朋友需長時間與教師建立關係，曾有一位好老師離校，對我的兒子的打擊很大。」

何太補充，近年高年級家長一直跟學校周旋，要求有正式校長，避免造成校務混亂。她憶述，校方曾於升中派位截止交表前一周才開家長會講解細則；她亦曾向校方建議試行廣為坊間學校採用的「創意默書」，取替舊有「死板」方法以加強學生認字能力，但不獲接納，直至該校副校長陳素兒擔任署任校長，始有「改革」並與家長溝通。她認為校長職能正是協調、平衡家校意見，對羅長年請假深感不滿：「請你放過我哋班小朋友，佢哋好無辜。」

十年沿用同一套常識教科書

另有就讀子女已畢業的家長陳太（化名）透露，由羅首年請病假至其子女畢業，從沒見過羅。過去不少家長屢次要求校方提升教學質素不果，例如該校十年來沿用同一套常識教科書：「我們每一科的（學術）程度一直較坊間學校同級淺很多，完全追不上程度，大家考同一份試卷，我們的學生一定不懂做。」她不滿該校不少資深教師維持舊有一套教學模式，例如中文科只依書直說，遲至本學年才開始有中文科校本課程。

有九龍區資深校長指出，涉事校長長年請病假，即使合法但不合情理，站在學生福祉及學校長遠發展，早應考慮辭職，「校本管理精神，就是問責。換着是我，若健康狀況應付不到校長職能，還要請如此長年期的病假，我會辭職不會戀棧校長位，最盡放完168天有薪病假。」他認為該校理應有校監等協助署任校長處理校政，雖未至於「塌下來」，但始終虧欠了學生；該校副校又不能將署任的年期算進校長年資，對其也不公平。

資深校長：身為教育工作者，有否站在家長及學生利益去想？

另一港島區資深校長一早聽聞該校校長長年請病假，形容事件匪夷所思：「很明顯對方很熟悉法例，才可以發展到今日；不過，身為教育工作者，有否站在家長及學生利益去想？」他指署任校長或因「名不正、言不順」做不到太多實務，「亦不敢叫『下屬』做事，因為自己個位，隨時翌日也有正式校長，變返副校長，又怎面對返同一批同事？」他指法團校董會以至教育局責無旁貸，早該解決事件。

記者 羅惠儀

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