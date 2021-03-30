元朗7.21白衣人事件發生7個月，網上有人發起「毋忘7.21八區和你Lunch」活動，一名受僱於西九龍文化區表演藝術部的實習生，當日在九龍灣MegaBox外被搜出攜有一支17吋長電筒，被控管有攻擊性武器，今日受審。截停被告的警員供稱，被告當時曾說「支黑色電筒係我舞台照明用」，惟被告當天不用上班，電筒亦因電線斷了而不能開啟，故此拘捕被告。辯方則指被告曾解釋：「我home office緊，我帶住（電筒），因為隨時可能返公司做嘢。」

案發於去年2月21日，警員19751陳偉倫（譯音）今供稱，事發時駐守東九龍衝鋒隊第4隊，當日九龍灣是「毋忘7.21」、「八區和你Lunch」的舉辦地區之一，當日下午他奉命高調巡邏。他在警車上發現零碳天地內約有7名黑衣人戴上口罩，其中一人高舉美國國旗，他認為「好顯眼」。

陳續指，他下車後發現有100名上班市民在宏照道及常悅道交界遊行及過馬路，惟他們遵守交通燈指示，沒有阻礙交通。市民手持標語，高叫口號，不滿警方在7.21元朗事件中的處理手法，惟氣氛整體而言尚算和平。

到下午約2時，陳發現有7人戴著口罩、背著背囊，急步行走，認為與之前見到的7人屬同一群人，而被告江祈璋（25歲）身在其中，背囊比其餘6人的大。他懷疑被告藏有工具作非法用途，於是截查，搜出一支長17吋黑色棍狀電筒、載有三粒電池的容器、銀色伸縮棒、一面美國國旗、一對黑手套、兩個黑色面套、黑外套、兩個藍口罩、灰長衣及鴨舌帽。陳形容電筒「幾墜手」。

陳查問被告，被告解釋：「我係做舞台設計，支黑色電筒係我舞台照明用。」被告又稱約了朋友吃飯，事發當天不用上班。陳反問被告既然不用上班，為何帶電筒出街；被告沒有回答。

其後陳檢查電筒能否開啟，發現雖然裝上電池，但其中一條黑色電線斷開，懷疑被告並非為了照明而藏有電筒，於是拘捕被告。被告於警誡下稱：「我係做舞台設計，支黑色電筒係我舞台照明用。」

警：相信被告擬用電筒自衞

辯方盤問陳時指，被告接受查問時還說：「依家home office緊，我帶住（電筒），因為隨時可能返公司做嘢。」陳答謂對此沒印象。

辯方又指當日有人在零碳天地舉辦抗疫集會，派發抗疫物資，有人亦希望美國支援香港抗疫，故此才會揮動美國國旗；對此，陳庭上均答「講唔到」。不過陳同意當日氣氛和平，看不見示威者堵路、拆鐵欄、用電筒或雷射筆照射警員。他亦同意揮舞美國國旗者身穿黑衣，被告則穿藍衣，而且被告態度合作。

辯方續指，其實涉案電筒能發出微弱光線，只是陳在戶外檢查，誤以為電筒不能發光；另有警員在警署檢查電筒，電筒當時亦可開啟。陳不同意，強調電筒一直由他保管。辯方指被告藏有電筒並非有非法用途，陳則答：「我有理由相信涉案棍狀電筒是被告自衞用。」

被告供稱參加抗疫集會 與邀美國專家來港有關

裁判官屈麗雯裁定案件表證成立，被告自辯稱在中文大學主修文化管理，2018年畢業，事發時是西九龍文化區表演藝術部技術及製作部的實習生，職責是為演出或排練團體提供技術、燈光與音響支援。

被告續稱，他在深水埗鴨寮街以150元購入涉案電筒，因公司不會特別為實習生提供工具，而他的職責卻需要在舞台兩方或後方執拾遍地的音響喇叭線及火牛線，所使用的電筒照明距離較遠及能聚焦，而手機的電筒功能則不足以應付工作。

被告又謂，事發時正值新冠肺炎疫情期間，應僱主要求在家工作，有需要時才返回公司。他當天與5、6名朋友到零碳天地參加抗疫集會，派發口罩及搓手液等抗疫物資。當時又有網上聯署活動，邀請美國疾病控制專家來港協助抗疫，抗疫集會與該網上聯署有關。

指防暴警斥「你頭先好威風」「唔好扮誠懇」

被告指當日下午2時有十多名防暴警進入零碳天地，截查在場市民。他與朋友向臨豐街及常怡道交界方向離開，並在「綠在觀塘」停下，相討往哪裡吃飯。

當時有十多名防暴警高調巡邏，有警員跑過馬路，質問他們「你哋喺度做乜」，被告答謂準備食午餐。及後警員找到電筒，被告自言已解釋是作舞台照明用途，而自己在家工作，隨時可能要返回公司辦公。

被告又指，當時有另一較年長的防暴警以惡劣語氣對他說：「你頭先喺入面好威風㗎！」他相信防暴警所指是有人揮舞美國國旗一事。該防暴警又說：「你唔好喺度扮誠懇呀，我同你講！」被告反問：「我有犯法咩？」防暴警則指：「梗係有啦！」「你留返同個官講！」聆訊下午繼續。

【案件編號：KTCC1443/20】

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