【虐殺女童案】

【本報訊】5歲女童疑遭生父及繼母虐待致死案續審，辯方傳召在案發後三年為案中繼母評估的精神科醫生作供，他指繼母案發期間患有嚴重抑鬱症，例如每天都因家務及管教子女問題向丈夫訴苦，又自言想全家尋死、「一家六口齊齊燒炭快靚正」等，顯示她案發時情緒受困。雖然繼母從未提及實質自殺計劃，但醫生認為繼母曾於微信要求丈夫照顧女兒及母親，證明她非常絕望。

辯方傳召精神科醫生蔡永傑作供，他在案發三年後會見繼母並撰寫報告，共花約18小時檢視繼母與丈夫的微信對話。他知道另一名精神科醫生廖清蓉曾兩度為繼母作精神診斷，但指廖的評估較着重面談內容，他認為微信對話能準確反映繼母在案發時的精神狀態。

蔡診斷繼母曾三度抑鬱症發作，首次是她12歲被人強姦後；數年後繼母得悉前夫有婚外情後，再度抑鬱症發作，並持續一年至年半。

稱有患者會自動康復

繼母於案發期間，再因家務繁重、照顧子女倍感壓力等，第三次抑鬱病發，且病情嚴重，例如容易煩躁、哭喊，感到強烈絕望及無助，會喊叫及打牆等，她更表示「想死同埋全家一齊死」。

對於控方傳召的廖醫生曾指繼母積極維繫社交生活，蔡表示不認同，指繼母微信對話圍繞照顧小朋友、做家務及感到不開心，每天都向丈夫訴苦，雖然偶爾會說笑令自己開心，但對話內容主要申訴生活上的困難以及情緒問題。蔡總結謂：「我睇唔到佢社交活動同普通人一樣。」

繼母曾在微信表示「我有啲想摙死自己的感覺」、「一家六口齊齊燒炭算數啦，快靚正」，蔡認為繼母覺得無助，自覺處於困局中。

至於廖指繼母未曾有實質自殺計劃，蔡認為繼母曾於微信要求丈夫「如果我真係有咩事，幫我睇住阿媽同阿B，要照顧好佢哋」，如此託孤行為顯示她非常絕望。雖然繼母從未就抑鬱症求醫，但蔡指有文獻顯示，有患者會自動康復。

另外，蔡指嚴重抑鬱症患者會有認知問題，例如是非不分、自制力減退，「好惡咁對人」；繼母難以控制自己脾氣，容易錯判子女，認為子女跟她「鬥氣」，加上兩童後期抗拒及不服從，繼母才會如此對待兩童。

案發於2017年8月至翌年1月，死亡女童Z及在生胞兄X的親父及繼母，均否認謀殺Z。第三被告為繼母母親，她否認虐待Z及X。聆訊今續。

案件編號：HCCC28/20