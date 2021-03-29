《蘋果》獲悉，沙田世界龍岡學校黃耀南小學校長羅夔夔因工跌傷請病假長達五年之久，荒廢校政，學校團隊群龍無首。該校家長一直爭取換新校長，惟多年來問題膠着，教育局也未有動用撤回校長任命的權力。有律師指出，因病解僱或涉殘疾歧視，但校長病假最高只可累積168天，法團校董會須在醫學上證明其永久喪失工作能力便有權解僱。教育局表示曾批准該校委任署任校長的申請，該校一直按法例處理教職員假期事宜。校方表示本年初已開始招聘新校長。

記者：羅惠儀、攝影：許頌明

該校去年在小一自行收生階段嚴重收生不足，63個學額僅收取10名學生。《蘋果》翻查校網發現，多年來校長一職均為署任。該校家教會主席Maggie向《蘋果》透露，羅於2015年在校意外失足滑倒，因工傷請病假五年，形容辦學團隊群龍無首，「我們（學校）一直由羅任職校長開始，已被稱做『寶校』，正因為所有校政鬆散，加上不少資深教師不願做（改革），署任校長又怎行使權力？」家校會曾要求羅抽空與老師開會及探望小朋友，對方說自己「坐不到」，「校董會找不到她，只靠電郵聯絡。病假完結前一兩天，她便send病假紙回校（再請假）。」

據悉，羅夔夔2013年出任校長，家教會該年已向教育局和立法會投訴該校涉管理問題。

家教會憂負面新聞困擾學生未敢披露

Maggie續指，該校律師、辦學團體一直與教育局分區人員開會，當局曾指羅夔夔仍有機會回校，受勞工法例保障不可解僱對方；家教會約兩、三年前聯同校董向立法會議員求助，但問題仍然膠着：「辦學團體只能順着校長走，教育局又指對方受勞工法例保障，幾種因素下，確實頗困擾。」她幾乎每天也收到家長短訊，着家教會向傳媒披露狀況，最終因不想學生受學校負面新聞困擾而作罷。直至兩年前副校長陳素兒開始署任校長，學校尚算重回正軌：「一間學校沒有校長真係會散，那種程度很驚嚇！」

《蘋果》曾向該校法團校董會主席及校監書面查詢，署任校長陳素兒覆稱，因涉及私隱，不便回覆涉及羅夔夔的僱傭問題，但該校已按《僱傭條例》及《資助則例》處理事件，並與教育局保持溝通。該校今年1月登報公開為新學年招聘新校長，現正進行遴選程序。

教育局覆稱，與學校和辦學團體保持緊密聯絡，就學校的運作及發展提供意見及適切支援。該校校長缺勤期間，局方曾批准法團校董會委任署任校長，亦知悉該校一直按《僱傭條例》及局方相關指引處理教職員假期事宜；包括校長在內的常額教師可根據《資助則例》放病假，有薪病假最高可累積至168天，如用罄便須放無薪病假；事假則分為有薪及無薪假，須事前向學校申請，前者每學年最多兩天。

局方續指，根據《資助則例》，法團校董會解僱教職員必須具充足理由並經合理程序，包括在法團校董會會議經多數校董批准，校方亦須就解僱個案通知局方跟進。

律師：因病解僱或涉殘疾歧視

律師莊耀洸形容事件於學界罕見，惟目前未能掌握涉事校長與法團校董會歷年糾紛詳情，故難以定論。根據《僱傭條例》，倘勞資雙方未能達成協議、未有工傷評估證明書，即使有薪假期完結也無法解僱僱員：「法例確實沒有講，工傷的病假要多久時間須達成協議，或出到評估證明書。」他續指，僱員放病假期間有權不涉足任何工作職務，若因病遭解僱，資方或涉殘疾歧視。不過，若資方取得醫生發出的工傷評估證明書，證實僱員永久喪失工作能力而未能履行校長職務，就有權解僱並有機會免除相關法律風險，「並不是『無了期』放（病假）」。

就教育局撤回校長任命的權力，莊耀洸指出，《教育條例》訂明若教局常任秘書長可用的理由有：該校長「不再是出任校長的適合及適當人選」、「並無令人滿意地執行校長職責」、「已停止執行校長職責」、「多數校董不接受」等。他認為局方以上述哪一條文撤回批准校長任命，實際執行亦有難度，「（生病）都不是對方想，因為有病假紙，因此這些理由未必可以（成立）」。

有培訓校長經驗的資深校長形容，辭退校長「絕對容易過教師，視乎辦學團體是否『出手』罷了」。他解釋，法團校董會只要有足夠理據指校長不稱職，有過半數校董通過罷免動議便行：「校本管理是賦權辦學團體管理；當涉及違反《資助則例》，當局才介入。」

該校校長羅夔夔以短訊向《蘋果》覆稱：「有關學校的問題，請向教育局查詢；有關本人的問題，由於涉及個人私隱，本人不便回應」。資料顯示，羅曾擔任中文大學香港教育研究所學校發展主任；在現已「殺校」的旅港增城同鄉會兆霖學校，以及香海正覺蓮社佛教陳式宏學校各擔任校長兩年；2013年擔任世界龍岡學校黃耀南小學校長至今，羅2014年至今仍是該校「當然校董」。

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