中國共青團翻舊賬，譴責H&M在中國賺大錢卻抵制新疆棉，各大官媒、電商平台以至網民跟進抵制H&M，並波及Nike、adidas、Burberry品牌。不少中港台藝人為了顯示自己與中國站在同一陣線，更與這些品牌中斷代言合約。其中，從來沒有進行政治表態的香港歌手陳奕迅，竟一改其不談政治的作風，與合作近十年的adidas中止代言合約。

中國政治以法家思想為基礎，當中，《孫子兵法》的博弈思想於統治上至關重要，故在法家管治中獲充份應用。其中，如何以「形」造「勢」，可說是當中關鍵所在。簡單而言，「形」即是客觀上的條件以至事物的本質和現況，而「勢」則是如何將「形」化成力量，以達成戰略目標。

電影《讓子彈飛》中，姜文飾演的張牧之為了鼓動早已對黃四郎不滿的鵝城百姓反抗，先向黃四郎碉堡的大鐵門射上數百發子彈，營造曾經與黃四郎激戰的假象，並在百姓面前將黃四郎替身斬殺。百姓誤以為黃四郎已死，前往黃四郎的碉堡門口又見鐵門上已佈滿彈孔，遂勇敢地群起衝入黃四郎的碉堡，黃四郎勢力瓦解收場。

斬殺黃四郎的替身以至在碉堡的大鐵門射上數百發子彈，均不會直接對黃四郎造成任何傷害。但百姓對黃四郎的不滿早已成形，斬殺黃四郎替身，可令百姓敢於將他們的不滿化成攻入黃四郎碉堡、拉倒黃四郎的力量，是為勢。顯然易見地，黃四郎替身對張牧之來說，根本只屬於造勢工具。張牧之所重視的，是要將黃四郎的勢力連根拔起，黃四郎的替身死活並不在其考慮之內。

對中共只是造勢工具

今天港台藝人表態的客觀效果，就是為中共造了勢。對於中共來說，戰略目標是要反制歐美各國對中國的圍堵，要將民間有限的民族主義情緒，化成可以突破歐美各國對中國圍堵的無限力量，就要靠共青團以至官媒的宣傳和鼓動進行造勢。港台藝人並非持中華人民共和國護照，卻依然表態支持中華人民共和國政府的戰略，有助營造華人大團結反對歐美各國制裁的表象，對造勢的效果有錦上添花之效。

港台藝人們成為了造勢的工具，會否被中共重視呢？當然不會。正如對於張牧之來說，黃四郎替身的死活並不在其考慮之中。中共壓根兒就沒有正式要求港台藝人表態與該些品牌割席，這些藝人在個別網民叫囂數聲就立即表態，相對於更多藝人毋須表態也能繼續開拓中國的市場，簡直屬自降身價，很大程度上會被中國人民以至中共政府所看不起。至於西方各國的政府和人民，更會因這些港台藝人選擇站在中共政府的立場，而對他們心生不滿。

於過往中國與西方各國關係良好的大環境下，港台藝人動輒表態以確保自己符合中共政府的立場，確保在中國大陸的發展不受影響，並不會太引起西方各國的不滿。踏入新冷戰時代，中國與西方各國的矛盾變得非常尖銳，港台藝人若再動輒表態支持中共的立場，搞不好隨時變成兩面不是人，在中國開拓不了市場，又遭中國以外市場抵制。

楊文俊

自由撰稿人