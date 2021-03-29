【本報訊】賊人發窮惡，犯案手法非常猖獗。昨凌晨一名中年男子聲稱在油麻地廟街，被三名男子強行推上一部私家車，其後載至荃灣城門水塘痛毆及洗劫，搶去手機及4,000現金後驅車逃走。最後男子負傷乘紅色小巴前往旺角，乘客驚覺車上有男子浴血，透露遭劫後更不支暈倒，於是報警將他送院。

報稱遭人毆劫受傷男子姓梁（47歲），事後滿身傷痕，身上遺下斑斑血迹，送院時一度陷入昏迷，事後回復知覺，向警方講述案情。

負傷行回市區 登小巴暈倒

事主報稱，前晚約11時許，他路經油麻地廟街時，被三男推上一部私家車，將他載至荃灣城門水塘後，隨即被拖下車，三人以水喉通扑頭毆打，搶走身上一部手機及4,000元現金，得手後登回私家車迅速開車離開。

當時已被打至血流披面的事主呼救無援，負傷步回市中心，約凌晨1時許，事主終抵達荃灣，登上一輛往旺角的紅色小巴，途中有熱心乘客見他滿身傷痕，上前了解，事主透露遭打劫，被賊人毆打及搶走身上財物，其間疑因大量出血，在車廂內不支暈倒，失去知覺。

此時小巴已駛至旺角亞皆老街近上海街，乘客見狀大驚立刻報警，司機亦將小巴停下，救護員趕至將傷者送往伊利沙伯醫院救治，男子經搶救後回復知覺，現時情況穩定。警方正調查男子遇劫經過，暫將案件列行劫及非法禁錮，交由油尖警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

本港近日接連發生當街行劫事件，前日在六小時內便發生兩宗強搶「金勞」事件。九龍城一名中港貨櫃車司機手上價值近百萬元的鑽石勞力士錶幸保不失，但沙田一名男子卻在梯間被人搶去勞力士名錶及現金，損失30多萬元。