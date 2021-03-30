梁式芝書院一名前男教師，涉嫌於2016年5月至2020年3月期間，就14個學校設施改善項目，詐騙該校共530萬元，包括構建歷史畫廊、安裝課室白板、翻新教堂及更換學生椅子等，涉嫌違反《防止賄賂條例》、盜竊及使用虛假文書副本。他於今日（30日）被廉署落案起訴，目前獲准保釋，並將於4月1日到東區裁判法院應訊，以待案件轉介至區域法院答辯。

被控18罪 涉虛假文書

38歲被告蔣怡興，案發時是政府資助中學梁式芝書院的教師，並擔任該校為處理多個學校設施改善項目所成立的委員會成員，負責聯絡潛在承辦商以獲取報價，及邀請潛在承辦商投標。他目前被控18項罪名，包括10項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》、5項盜竊，及3項使用虛假文書副本。

其中5項控罪指，被告涉嫌使用5份載有虛假陳述的利益衝突申報書，指自己履行採購物料及服務方面職責時，並無引起現有或潛在利益衝突情況，涉及誤導校方。有關控罪涉及5個項目，包括構建一個歷史畫廊、安裝課室白板、以及更換LED燈管及2,000張學生椅子，合約總額約59萬元。

另外5項控罪則指，被告涉嫌於一份投標摘要及批核紀錄，以及4份書面報價摘要及批核紀錄中，載有虛假陳述，聲稱參與一項採購活動的公司或機構，並無任何直接或間接財務利益，同樣涉及誤導該校。有關控罪涉及另外5個項目的採購活動，包括翻新教堂，以及供應及安裝鋁板、課室窗簾及LED燈管，合約總額約69萬元。

涉盜竊學校370萬元

此外，另外五項控罪亦指，被告涉嫌盜竊該校共超過370萬元，盜竊款項涉及另外3個項目，包括2個在強制驗樓計劃下的項目，以及一個窗戶維修項目。

至於餘下3項控罪，則涉及使用虛假文書副本，被告涉嫌在2個強制驗樓計劃，使用一封看來是由該校校長發出的信件副本，以及一份看來是由一名項目工程顧問發出的付款證明書副本，分別誘使裝修公司東主及該校職員接受它們為真文書副本；以及涉嫌使用一份看來是該校所接受的報價單的副本，誘使一名傢俬公司東主接受它為真文書的副本，涉及為教員室供應及安裝56組書桌，總值約29萬元。

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