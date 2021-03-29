【本報訊】港鐵可加可減票價機制多年以來只加不減，今年受疫情影響，計算結果最終要減價1.7%，是14年來首次。不過，港鐵同時宣佈下月起八達通票價優惠由原來的8折大幅調低至僅95折，令票價明減實加，乘客下月起實質繳付的車費將較現時貴近20%。

可加可減機制自2007年兩鐵合併起實施，之後兩年加幅未達啟動機制門檻，2010年才成功按機制加價，多年來一直只加不減。

今年港鐵可加可減方程式計算結果昨日出爐，統計處剛公佈去年第四季運輸業名義工資指數出現負數，較早前公佈的消費物價指數也是負數，計算結果為減幅1.7%，由6月27日起生效，是可加可減制度實施10多年以來，首次可按機制減價。

不過，港鐵同時宣佈，目前提供每程8折八達通票價優惠將於明日結束，周四起起推出「5%車費扣減優惠」，優惠會持續實施至明年1月1日。由於折扣優惠大幅減少，乘客由周四起便要付更多車費，變相加價。

以中環往荃灣為例，現時正價票價為$15.2，8折後實繳車費為$12.1；新安排下，同一車程的正價票價雖然下調1.7%至約$14.9，但折扣優惠亦由20%降至約5%，即乘客須實繳約$14.4的車費，較現時貴約19%。

都會票全月通7月起減價

港鐵又提及，65折「早晨折扣優惠」計劃會延續至明年5月31日，「港鐵都會票」、「全月通加強版」及「屯門至南昌全日通」今年7月起會減價，例如港鐵都會票原價445元，經調整後為435元。如市民同時購買7至12月份全月通加強版及今年7月1日至明年1月1日期間的港鐵都會票，各享有50元折扣，港鐵都會票可減至385元。不過，對比現時335元的都會票價格，即使享有折扣，仍較現時貴50元。

港鐵表示，下年度港鐵票價下調1.7%，乘客因而節省的車資超過兩億元，連同本年度一系列超過五億元的車費優惠總值等，涉及金額預計總值超過九億元。

運輸及房屋局表示，港鐵票價調整機制，是根據政府公佈的數據釐訂每年的票價調整幅度，確保票價調整反映經濟情況。為紓緩市民的交通費負擔，政府早前已宣佈將公共交通費用補貼計劃延至12月底，今年4月1日起每月補貼上限由400元暫時增加至500元。

民間監管公共事業聯委會發言人蔡耀昌指出，現時經濟未好轉，失業情況高企，政府理應繼續實施援助措施，惟取消8折的票價優惠，加上專營巴士4月獲准加價，令市民生活百上加斤，特別是基層更受打擊。他指政府提供的交通補貼只能補貼三分之一、上限500元，難以完全紓緩車費加幅，促政府檢討機制，考慮提供更多票價優惠。