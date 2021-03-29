【本報訊】本港再多一人接種國產科興疫苗後死亡，一名61歲男「長期煙民」上周六因胸痛及左肩痛到大埔那打素醫院急症室求醫，轉往深切治療部後，突然出現心室性心跳過速及心臟驟停，前日下午搶救無效離世。資料顯示，他3月16日、即離世前12日，到沙田源禾路體育館接種科興疫苗。據悉，專家委員會今日下午開會，商討過去一周的嚴重異常事故報告。

長者打第二針後中風

衞生署表示，醫院判斷死者的初步死因為急性心肌梗塞，但仍會將個案交由疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。連同這宗個案，本港有13人接種武肺疫苗後死亡，其中11人接種科興疫苗。

此外，本報接獲消息，一名年約63歲長者本月27日早上於沙田源禾路體育館接種第二針科興疫苗後，中午突然暈倒街上送院。據知事主入院後證實中風，有腦出血，右邊身體不能郁動，前日過了危險期，暫未需施行手術，其後神智清醒，但需留醫。

事主數年前曾接受「通波仔」手術，患高血壓，需服食血壓藥物，身形略胖，無抽煙習慣。消息指事主未試過中風，近年身體情況尚可，不明白為何上午打針，中午便出事，質疑與疫苗有關。消息指院方知悉他上午曾接種疫苗，但未有公佈事件，質疑隱瞞。本報翻查27及28日晚上政府就疫苗接種計劃的送往醫院的個案公告，未有列出與事主資料脗合的個案。

醫管局指涉事病人現於威爾斯親王醫院留醫，情況嚴重。衞生署指署方檢視紀錄顯示有一宗類似個案，本月27日收到由醫管局呈報一名62歲男子曾接種疫苗後出現異常事件，送威院治理後發現懷疑中風的個案。前日亦有一名49歲男子於源禾路體育館社區疫苗接種中心接種第一劑科興疫苗後，感到暈眩，送往威爾斯親王醫院後，情況穩定，未經診療自行離開。