港鐵昨公佈按票價機制於6月底可減價1.7%，並同時宣佈4月起由8折改推95折票價優惠，而95折票價將維持至明年1月1日，即車費「明加實減」。港鐵自2017年起按機制每年需向乘客提供為期至少半年、97折票價優惠，故扣除按機制下調1.7%票價及機制列明3%折扣，額外提供票價折扣有限。港鐵商務總監楊美珍今日（30日）在電台節目指，考慮營運成本等因素，形容推岀95折車費是「盡咗力」。民主黨交通事務副發言人莊榮輝批評，港鐵所謂減價只是「語言偽術」，如同玩弄數字遊戲，直斥港鐵：「根本冇考慮過香港人面對經濟困難。」

莊榮輝：港鐵應負更大責任 提供更多折扣助市民

根據2017年票價調整機制檢討結果，港鐵於2017/18至2022/23年度，每年需向八達通乘客提供每程3%車費折扣，即97折票價優惠，為期最少半年，有關款項由「分享利潤機制」及「服務表現安排」所撥岀，如款項不足支付，港鐵需額外自行補足。港鐵昨日表示，6月27日至明年1月1日期間港鐵乘客實繳車資可節省約5%，該減幅包括票價按機制下調1.7%，再扣除機制列明要提供3%折扣後，港鐵額外提供折扣有限，不足5%。

民主黨交通事務副發言人莊榮輝批評，港鐵票價實際「明減實加」，所謂減價只是「語言偽術」，如同玩弄數字遊戲，「只係畀咗佢應畀優惠多少少」。他指出，現時疫情未完結，失業率高企，政府及港鐵理應繼續實施現行8折車費，以解民困。他續說，港鐵過去幾乎年年賺大錢，加上政府作為最大股東，港鐵理應負更大責任，提供更多折扣，助市民渡過經濟難關。

港鐵：疫情下收入大受影響

被問港鐵原已要按機制提供3%的票價折扣，港鐵實際提供折扣是否有限，港鐵商務總監楊美珍在港台節目《千禧年代》稱，去年「分享利潤機制」及「服務表現安排」能用作撥作款項不多，港鐵亦需以額外資源，按機制提供3%折扣回贈，港鐵扣減1.7%票價減幅及回贈後，同樣須再提供優惠以維持95折票價直至年尾。她稱，4月至6月底的95折車費優惠，涉及逾2億元，亦由港鐵支付。

她指出，港鐵於疫情下收入大受影響，例如高鐵停運及其他路線客量大跌等。她明白，市民希望減價幅度越大越好，強調考慮保住員工、營運成本等因素，「（95折車費）可以話，已經係盡咗力做法。」她建議，市民購買港鐵月票，車費折扣較多，舉例天水圍到紅磡八達通單程票價為22.3元，扣减月票100元回贈，以及政府的交通補貼，每程車費可減至8元。

港鐵死撐可加可減機制已考慮市民負擔能力

原定今年追加的1.58%累積加幅需延後處理，港鐵昨日未有交代何時處理。她稱，視乎明年經濟情況才能決定，如經濟狀況未轉好，未能按機制處理累積加幅，港鐵會再將加幅延後。她指出，現有可加可減機制已計及市民入息中位數，已考慮市民負擔能力，而明年與政府檢討機制時，繼續研究及聆聽各界意見。

翻查資料，港鐵去年的基本業務利潤為43.81億元，按「分享利潤機制」，因金額少於50億元，毋須從中撥款提供車費優惠，而按機制，港鐵須就去年發生8宗長達31分鐘或以上延誤，罰款1,500萬元。

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