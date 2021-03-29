世衞總幹事譚德塞昨日指，世衞專家組早前在中國進行的武肺病毒溯源調查報告，今日將正式公佈。美聯社昨指報告初稿顯示專家認為武肺病毒最有可能經由蝙蝠通過另一種動物傳染至人類，病毒經由實驗室洩漏的可能性則極低。

美質疑京有份撰寫

據美聯社昨從一個世衞成員國外交官取得的報告初稿顯示，專家根據可能性順序列出四項病毒源頭。當中病毒經由蝙蝠直接傳染予人類的機率為「可能」，經由原宿主如蝙蝠等，再通過另一種動物傳染至人類的機率則為「有可能」至「非常可能」。

報告初稿指蝙蝠身上的病毒最接近目前流行的武肺病毒，惟兩者進化距離仍相差數十年，這意味兩者關係仍有片段缺失。專家亦從穿山甲身上發現與武肺病毒高度類似的病毒，加上水貂和貓亦容易染上相關病毒，故不排除亦是病毒宿主之一。至於另外兩種可能的病毒源頭，包括經由冷凍鏈食品傳播病毒的可能性不大，經由實驗室洩漏的可能性是極低。

美國國務卿布林肯對世衞報告表示關注及疑慮，因「北京顯然有份協助撰寫報告」，又暗示未必會因北京處理疫情的方式而懲罰對方。

中國外交部發言人趙立堅昨質疑美方連續對外喊話，是否為了向專家組施加政治壓力。

美聯社/CNN