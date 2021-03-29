【本報訊】政府近日與酒吧業界商討復業安排，更提出欲試行顧客以飲管飲酒，惟最後酒吧、派對房間等表列處所仍復業無望。有酒吧業界人士直指「希望越大失望越大」，對即使盡力配合政府的無理要求仍不獲復業，感到失望。有派對房間負責人則斥政府未曾接觸業界，忽視行業的正當性。

業界斥政府帶頭歧視

食衞局長陳肇始昨表示表列處所如酒吧、派對房間、卡啦OK及麻雀館等娛樂場所，經評估後被視為風險較高，仍須繼續關閉，強調未來14天非常關鍵，難以放寬大量處所，當局會與個別業界商討，有條件下有序放寬個別處所和活動。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，政府曾與商討酒吧復業安排，如要求顧客在飲酒時須繼續佩戴口罩，並以飲管飲酒。梁立仁無奈指「有得復業係第一要求，要咁做都會配合」，惟希望仍然落空，對無法復業感到失望。梁立仁又指，局方一直只公式地回應，稱明白業界的苦況，卻帶頭歧視酒吧業界，質疑政府的復業標準，反問為何食肆近期曾爆發群組，卻容許客人在內繼續飲酒，反而酒吧仍未能復業。

派對場地協會會長林漢然明言，對未能復業的消息已「習以為常」，強調最為不滿的是政府沒有專責部門與行業接觸，停業至今未曾獲安排溝通，又指行業被污名化嚴重，促政府盡快推登記或發牌制度，正視行業的正當性。