全國人大常委會今天繼續舉行會議，審議涉及修訂《基本法》附件一及二、有關「完善」香港選舉制度的決定，包括立法會增至90席、以「432」模式分配議席，即選委會有多達40席，直選則削至20席，功能組別則有30席。特首選舉委員會人數亦由1,200人增至1,500人，會新增第五個包括中共在港團體等代表。特首林鄭月娥今天表明，人大常委會公佈通過修訂兩個附件草案的議案後，她會主持記者會解釋內容以及特區政府的跟進工作。有線新聞約上午10時35分報道，引述全國人大常委譚耀宗指，人大常委會已經結束，全票通過兩項修訂。

全國人大法工委主任、基本法委員會主任沈春耀，以及全國人大華僑委員會主任、港澳辦前主任王光亞，今天上午到人民大會堂準備開會時，未有回應是否今日表決修訂草案等問題。據了解，中聯辦今天也約見不同建制板塊代表，講解決定。

林鄭今早強調，特區政府完全歡迎和支持人大的決定，亦有責任向市民解釋，重申人大決定之目的，是令香港的選舉制度符合一國兩制，並由愛國者治港，確保香港繁榮穩定，而未來12個月將有3組選舉要舉行，特區政府有很多功夫要做，稍後會再公佈。林鄭早前曾指，今次選舉修例太重要，自己會親自督導法例草擬、聽取意見及公眾解說工作，「我不會下放給其他人，全部由我自己做」。

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