禁公司查冊惡法事隔8年再次捲土重來，今次落閘毋須修例，是由於有關《公司條例》條文早已於2012年獲立法會通過，當局原擬於2013年提出有關安排，惟當時安排引起社會反彈，局方才宣佈暫緩推行。現時財經事務及庫務局以「先訂立後審議」程序重推措施，明言於今年5月向立法會提交生效日期、行政安排等附屬法例條文；根據程序，立法會可於收到文件後28日內舉行的會議通過決議，並在刊憲當日即時生效。

財庫局昨日（29日）向立法會提交文件，建議分階段限制公眾查閱公司註冊資料，據其時間表，一但法例獲過過，公司註冊處會即時容許公司拒絕公眾查閱其董事及公司秘書的完整身份證號碼及通常住址，明年10月起公司註冊則會主動收起新登記文件中的「受保護資料（即完整身份證號碼及通常住址）」，至2023年12月，註冊公司的人員可要求公司註冊處收起過往已登記的公司登記文件。

今次重推禁公司查冊措施其實是基於2012年已獲立法會通過的《公司條例》的條文，法例第49條列明，有關人士可向公司註冊處申請，拒絕提供公司登記文件內的人員身份識別號碼及住址予公眾查閱；另外第54條亦列明，新《公司條例》生效後登記的文件，公司註冊處處長不得提供該些資料予公眾查閱。

法例獲通過後，2013年政府就新條例制訂12項附屬法例，其中一項就是就第49條及54條制訂的執行細節，該附屬條例為《公司 (住址及身分識別號碼 )規例》，列明日後公司登記冊上只會顯示公司董事及秘書的通訊地址及部份身份證號碼；而條例生效前的文件，公司人員亦可向公司註冊處申請遮蓋該些資料。

梁繼昌憂惡法極速上馬：隨時唔使1個月就過咗

立法會前會計界議員梁繼昌表示，當局2013年推行措施時已遭強烈反對，認為現時重推十分倉卒，更擔心惡法很快就會被通過，「依家個立法會，唔使傾好耐，隨時一個月都唔使就過咗」。他表示，當年政府仍有多次諮詢他的意見，例如是如何確保公司登記冊上的資料不被濫用，然而如今「梗係唔會問我」。梁指，財庫局當日暫緩法例的原因是需時凝聚共識，「如今仲使咩共識？佢覺得已經有共識啦，我都無話可說」。

附屬法例多是政府憑藉法例制訂的詳細規則及規例，為實施法例而須訂立的技術或程序細節，「先訂立後審議」屬立法會審議或批准附屬法例的其中一項程序，當政府提交附屬法例予立法會省覽，及後28日內舉行的會議就可審議通過，並於憲報刊登當日生效。去年初政府就防疫提出的旅客強制檢疫安排，就是屬「先訂立後審議」附屬於《預防及控制疾病條例》的法例。

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