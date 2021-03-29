【本報訊】全國人大常委會今日上午勢將通過修改《基本法》附件一及附件二內容。據了解，北京除落實用「432」方案，將立法會增至90席之時，「開倒車」復設選委會界別佔40席外，消息又指目前功能組別中，採取個人及團體混合票界別，將劃一採用團體票，令以往一些由民主派取得的界別議席，如資訊及科技界，將落入建制手上。有資訊及科技界人士批評，有關做法等同剝奪逾10萬名IT界從業員聲音。

內地官媒新華社昨日傍晚報道指，全國人大常委會在北京舉行全體會議，委員長栗戰書向全國人大常委會提出，審議《中華人民共和國香港特別行政區基本法附件一香港特別行政區行政長官的產生辦法（修訂草案）》，以及《中華人民共和國香港特別行政區基本法附件二香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序（修訂草案）》的議案，由全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀作出說明。早前人大常委譚耀宗已預告，如開會時討論已成熟，修訂可能今日會上表決。

IT界10萬人被滅聲

全國人大通過「完善」香港選舉制度的決定，但具體內容交人大常委決定，包括將立會議席增至90席的議席分配，一般相信「432」方案跑出已無懸念；更有消息指，北京同時會改動立會功能組別選民基礎，包括將現時採用混合票的部份界別統一採用團體票。

目前功能組別中，有九個界別採取混合票，包括一直由民主派控制的資訊及科技界在內，去年曾代表民主派參選資訊科技界的黃浩華接受本報查詢時指，政府若將資訊科技界選民基礎由原來個人票佔絕大多數，變成全屬公司或團體票，將令功能組別選舉「比之前更加小圈子」，對現有逾10萬名IT界從業員，「即係連嗰啲人嘅聲音都剝削埋，全部得老闆話事」。

被問到如此篩選制度下會否成功入閘參選，黃浩華表示，目前難以評估，會視乎政治局勢和選民意願再決定，「參選除咗有個人因素，都要諗吓巿民、選民同IT界嘅選民，對（資訊科技界議員）呢個位仲有乜嘢期望，覺得入到去仲有乜嘢空間發揮。」

另外，今次修訂也涉及選舉委員會人數增至1,500人、增加人大代表、政協委員及全國性團體香港成員的代表界的「第五界別」，本身屬「第四界別」的117席區議會議席料大幅被削；日後除特首要取得不少於188名委員聯合提名、並在五個界別中，每個界別提名委員不少於15名。據知，立會參選人同樣要取得五大界別一定提名，民主派入閘難度大增。

兩項選舉改動外，人大亦決定增設資格審查委員會，審查各式參選人。有消息指委員人數不會多於10名。