全國人大常委會敲定閹割選舉制度方案，《基本法》委員會前委員、北京大學學院教授饒戈平撰文，呼籲要為溫和反對派「建立溝通的機制與平台，保留合法的政治空間」；然而民主派眼中，該說法僅口惠而實不至，民主派根本已無空間嘗試參選，硬着頭皮爭取得名，更隨時係死亡之吻。

綜合多個民主派政黨人士說法，普遍認為參選立法會，要向選委會五大界別取得提名為最狠辣招數，特別是選委會新增的「第五界別」，由全國人大、政協，以及全國性團體香港成員的代表組成，這些代表均屬中央在港代理人，即使取得該界別提名，亦恐有死亡之吻效果，未過資格審查一關，已容易引人質疑出戰背後同中央妥協，甚至與魔鬼做交易，本身支持者都會反感。

民主派最多只能取十多席 「跪低」代價太高

至於以往政黨爭取進入立法會，以圖影響政策、取得資源及發聲平台，有民主派人士認為，有關考慮因素仍然存在，但同樣要計算參選代價，新遊戲規則下，「跪低」的代價太高。

另有人認為，新制下即使過五關斬六將成為議員，民主派最多只能奪得十多席，影響力大不如前，政策倡議上沒有牙力；且在《國安法》治港下，能否發表反對政府、政策的言論都屬未知之數，所以現時不止民主派參選空間狹窄，議政空間亦非常細，質疑議會戰線作用大失。

社民連黃浩銘：選舉不限於選委會同立法會

民主黨主席羅健熙認為，民主選舉制度是最有效彰顯民意的方法，但民主黨未來會否參選，仍有待黨內溝通，最重要是思考如何與香港市民同行的方向。

社民連黃浩銘則形容，未來香港選舉只得一班新泛民能夠參選，包括獲中聯辦邀請出席座談會的新思維狄志遠，早已加入建制的湯家驊等人，認為現時不是民主派不作出嘗試，而是根本沒有機會嘗試，指今日「跪低」取提名，「第日要找數」。

但他寄語公眾，民主運動不止選舉一途，選舉亦不限於選委會同立法會，希望香港人把握每一個平台繼續發聲，同時不要背棄原則。

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