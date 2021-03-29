【本報訊】港台顧問委員會昨開會後，主席林大輝及李百全均避開傳媒「靜雞雞」走人。顧委會事後發稿稱，林大輝要求港台優先「優化」編輯管理和訂立更清晰編輯流程等工作，並指港台正製作中國近代史新節目，未來一年將籌劃製作介紹大灣區生活和嶺南文化等節目，加強培養國民身份認同和對國家文化的認識。

開會後避見傳媒

被稱為「港台太上皇」的顧委會昨早開會，惟參與會議的廣播處長李百全和顧委會主席林大輝均未有會見傳媒，反在會後避開傳媒離開，守候的記者直至下午才獲有委員告知會議「一早完咗」。

顧委會發新聞稿指，港台就檢討報告作出積極回應，並願意全面接納和落實檢討報告的建議。林大輝又要求港台定立具體時間表，優先處理的改革項目就是「優化」編輯管理、訂立更清晰編輯流程，以及改善處理投訴機制，形容工作「刻不容緩」。顧委會續指，港台亦須提升問責意識，以及制訂一個培訓系統。

節目製作方面，顧委會認為港台必須恪守 《港台約章》，提供節目培養市民對公民及國民身份的認同感，並建議港台製作節目介紹國家的第十四個五年規劃（十四五）和2035年遠景目標，以及關於完善香港特別行政區選舉制度的決定。港台近期正製作新節目，闡述過去百年中國近代歷史，加強公眾國民身份認同和對國家安全認識等，未來一年會籌劃製作介紹大灣區生活、嶺南文化、國家風光等節目，加強培養國民身份認同及對國家文化認識。

港台先後抽起《香港故事》、《議事論事》和《鏗鏘集》等多個節目，顧委會稱理解港台解釋有節目可能不符合通訊局電視業務守則、有節目的內容不持平和不客觀，不符合《約章》 和《節目製作人員守則》等，但認為港台應將節目抽起不播出的理據向公眾清楚解釋和說明。