持續一年多的武漢肺炎疫情引發大規模裁員潮，連帶不少行業僱員的收入亦減少，統計處發表最新報告顯示，去年5至6月本港僱員的每月工資中位數雖按年微升1.5%，但20個選定行業中，11個行業出現工資倒退，其中從事地產活動的僱員每月工資中位數跌至2.18萬元，按年減少5.4%，住宿服務業也減少2.8%．每月工資中位數15,700元。報告又顯示，打工仔教育程度越低，工資跌幅越多。

政府統計處今日（30日）最新公佈的數字顯示，去年5月至6月本港僱員的每月工資中位數為1.84萬元，較2019年5月至月的中位數1.82萬元，高1.5%。不過，若按年齡組別、教育程度、職業組別和行業劃分，不少僱員的每月工資中位數都錄得按年跌幅。

唯獨15至24歲組別工資中位數下跌

若以年齡組別劃分，當中只有15至24歲組別的工資中位數錄得跌幅，每月為1.36萬元，按年下跌0.3%。其餘年齡組別的僱員每月工資中位數則上升，按年升幅由0.1至2.2%，以45至54歲組別的工資中位數升幅最多，升至1.89萬元。

統計處數字亦顯示，僱員教育程度越低，工資下跌幅度就越多。當中小學及以下教育程度的僱員，每月工資中位數按年下跌2.1%，至1.24萬元；中一至中三教育程度的僱員亦錄得1.3%的跌幅，每月工資中位數為1.43萬元。不過持有專上教育程度的僱員，每月工資中位數則上升2.7%至2.85萬元。

11行業去年工資跌0.6%至5.4%

疫情下各行各業都大受打擊，部份打工仔要減薪才保住工作。統計處數字顯示，20個選定行業中，超過半數，即11個行業的僱員每月工資中位數都錄得下跌，按年跌0.6%至5.4%不等。其中從事地產活動的僱員每月工資中位數跌至2.18萬元，按年跌5.4%。另酒店、賓館等的住宿服務僱員工資中位數亦按年跌2.8%，至1.57萬元。不過，從事「專業、科學及技術活動」的打工仔，工資中位數升幅最多，按年升3.1%，至2.5萬元。

政府早前已宣佈，今年5月1日起計未來兩年，維持法定最低工資水平在每小時37.5元，統計處最新數字顯示，去年5至6月有1.65萬名僱員正領取最低工資，而本港僱員的每小時工資中位數為74.4元，當中男性僱員的每小時工資中位數為83元、女性僱員則為66元。

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