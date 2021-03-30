人大落刀整頓香港選舉制度後，政府料會全速進行修例工作，但由於要先進行選舉委員會選舉，已經延遲一年、原定今年9月5日舉行的立法會換屆選舉將再延遲。立法會主席梁君彥今午指，立法會換屆選舉將於12月舉行，現屆立法會議員任期會延長至今年底，立法會今年暑假會繼續開會，除了處理修改選舉法例外，亦會完成各項民生相關工作。

梁稱，特首林鄭月娥午間曾與他會面並發出信件，指政府為確保未來三場選舉順利進行，會盡快向立法會提交有關文件，以便草案在立法會進行首讀後，相關小組委員會隨即可轉為法案委員會。政府料在4月中向立法會提交草案，梁指將在4月中加開會議，讓法案委員會全速審議。

在會面期間，林鄭月娥向梁君彥表示，全國人大常委會今天通過新修訂的《基本法》附件一及附件二，「完善」特區的選舉制度，特區政府對此是十分歡迎及支持。她說特區政府會全力推動修改本地相關選舉法律的工作，目標是在4月中向立法會提交條例草案。她感謝立法會接納她較早前的建議，在立法會內務委員會之下成立小組委員會，先討論全國人大有關《決定》的主要內容以及新修訂的《基本法》附件一、附件二，一俟特區政府提交條例草案後，小組委員會將會立刻轉成法案委員會，審議有關法案。

她指考慮到本地立法和籌備相關選舉工作所需的時間，第七屆立法會選舉預計於今年12月舉行。她向立法會主席表示，未來數月政府仍有約16項涉及不同經濟及社會事務的立法建議有待立法會審議，希望第六屆立法會可繼續運作至第七屆立法會選舉程序開始。

覓地方租用作議員辦公室

本身為政協委員的梁君彥稱，個人支持中央「完善」香港選舉制度，認為有關安排合乎香港情況及均衡參與原則，有助各界互相制衡、配合，眾焦處理民生議題，同時抓緊機遇融合國家發展，充分發揮香港一國兩制。被問到新選舉方法會否限制民主派參選時，梁只稱「任何愛國愛港人士參選嘅機會都係均等……有心為香港做事嘅人士都可參選」，期望在新制度下本港廚房「無咁熱」，可吸引有能者參政。至於如何處理議事廳內的座位時，梁稱立法會大樓只有75個房間供議員使用，他與立法會秘書處已研究解決方法，不排除在外另覓地方。

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