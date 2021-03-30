前年9月2日開學日，網民號召發起「港鐵超合作運動」，在不同港鐵站阻礙車門關上。警方以公眾妨擾罪拘捕三名男子，指他們有份阻礙車門，令列車服務受阻，案件今於屯門裁判法院續審。負責搜查被告的警員作供，裁判官施祖堯問警員是否認出涉案背囊，警員稱是，並指袋外「有字」所以認得；惟當施官要求警員讀出相關字眼時，警員聲線突然轉弱，不暢順地輕聲讀出：「光復香港，我要真普選。」

首被告職業訓練局一年級學生連俊雄（19歲）被控在公眾地方管有攻擊性武器，控罪指他於2019年9月2日在港鐵荔景站內藏有一支彈叉和一些彈珠。他與次被告郭嘉文（22歲）及第三被告李浩森（19歲）另共同被控一項公眾妨擾罪，控罪指三人同日連同其他人干擾荃灣線列車服務。

便裝參與拘捕行動的總區應變小隊警員黃立然供稱，案發當日早上接獲情報指，有人將到荔景港鐵站進行干擾行為，遂奉命前往月台守候。未幾月台上傳出嘈吵聲，他上前查看，發現一名軍裝警長正制服首被告連俊雄。黃見狀遂上前協助，將連帶往站內警務室搜查。

搜袋期間被告多次稱「唔係我㗎」

庭上播放由警方拍攝的搜查片段，片中可見黃在連面前打開一個黑色背囊，逐件物品拿出，包括彈叉、防毒面具、眼罩及雷射筆等等。連目睹時伸出手指指向物件，多次高呼「唔係我㗎」，又稱「我唔知你哋幾時放落去」；黃則多次向連示意「唔好掂，唔好出聲」、「等我搜查埋先，轉頭畀你解釋」。

其間黃要求連轉身站立，隨即於連的右後褲袋內搜出37粒鋼珠。連再次大聲叫道：「唔係我㗎！」黃隨即向其他在場警員稱「拎個證物袋嚟」，連立即緊張謂：「證咩物袋？都唔係我嘅。」黃回應謂：「我都要搵嘢袋住㗎。」被搜出的證物及鋼珠，今被正式呈堂作為控方證物。

施官一度問黃是否認出涉案背囊，黃堅定回應稱「認得」。施官追問黃為何認得，黃朗聲表示袋外「有字」。施官遂要求黃讀出相關字眼，此時黃的聲線突然轉弱，輕聲讀出「光復香港，我要真普選」九字，朗讀過程亦不甚暢順。

辯方盤問時向黃指出，涉案背囊並非由他親自檢取，他亦從未目睹被告攜帶該背囊在身邊，黃同意。審訊明續。

【案件編號：WKCC1383/20】

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