【本報訊】聖約翰救傷會向前線救護員下清假令，需求最大的救護車服務首當其衝受影響，記者日前發現港島大坑救護站晚上重門深鎖，未來救護站間歇性關閉情況陸續有來。有病人權益組織擔心削減服務後，工作量會轉嫁到消防處救護車服務上。

救護員跨區頂更

聖約翰救傷隊救護車分別有港島大坑、九龍公主道及新界上水天平道三個救護站。根據記者獲得該會近月員工更表顯示，三個救護站由原來提供「日更三輛，晚更三輛」救護車服務，大部份時間已縮減為「三早一夜」，晚上時段「三合一」僅一輛救護車；日更雖基本維持三輛救護車服務，卻非平均駐守三個救護站，部份是兩部救護車駐守同一救護站，真空區域需跨區提供服務，救護員要到不同救護站頂更。

記者昨凌晨到上水救護站，雖仍燈火通明，但當值人員指沒提供救護車服務；大坑救護站則烏燈黑火，未見有人當值。

病人權益組織協會幹事彭鴻昌指，該會救護車主要負責病人轉院服務，雖屬非緊急，但削減服務會對病人帶來影響，包括輪候時間更長，若有病人要緊急轉院，無可避免要由消防處救護車協助，加重其工作量。彭對該會「限時」放大假做法大惑不解，認為員工放假大前提是不影響正常服務，放假時限可酌情拉長，或由員工決定是否接納現金補償。