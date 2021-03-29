港台晚上出稿交代近日的編輯決定，惟有港台員工斥，新聞稿令前線譁然，指多番點評節目不持平不準確的處長李百全，從無正式向前線交代抽起節目的原因，「我哋都好想被教育」。

消息又指，李百全曾要求《鏗鏘集》最新被抽一集「青春的一場修煉」加入張炳良作「中立評論」，但認為無論團隊有無成功訪問到張，也無損節目本身的持平，斥李「雞蛋裏挑骨頭」。

疑藝人主持因政治立場被閹

有港台中人向《蘋果》表示，港台新聞稿聲稱編輯會議成立以來只抽起三個節目，說法是言語偽術，「《環顧日常》用同一個片頭你就唔當抽起？」批評新聞稿企圖掩飾處長李百全審查節目時「快刀斬亂麻」，例如有涉及有關藝人的節目被抽起，但那些藝人並無於節目內發表政見，質疑是因藝人本身的政治立場「被歧視」：「點解唔對外公開埋？」

消息指，新聞稿聲稱被抽起的節目不持平、不準確，但在節目被抽後，管理層從來沒有向過涉事組別解釋原因，以《議事論事》為例，也是被抽起之後一段時間，才「流傳」不同版本的抽起原因，管方從無正式交代，「點唔準確嘅，你咪講囉」。

管方從未正式交代「上報機制」 李百全神隱一個月

消息續稱，管方常以保密為由拒絕交代，今次卻出新聞稿，做法顯然是雙重標準；而新聞稿所說的「上報機制」，管方也沒有白紙黑字向前線員工交代過，質疑違反政府部門應有的行政程序，「呢啲其實前線都應該要知，（唔交代）係畀個氹我哋踩，而家仲傳出個懲罰機制，你做錯嘢就得，但我哋就要賠錢？」

消息人士諷刺，上任時曾稱「最着重黃藍」的李百全淪「藍人大丈夫」，「不過大丈夫就suppose要光明正大嘅」，指自己在李上任後也從未見過他出現，「我哋都好想被教育」，批評李對內要求員工「家醜不可外揚」，對外卻報稱家庭很和諧，「但我哋受緊家暴」。

屢倉卒抽節目重播舊作 「不斷抽死人水」

消息指，《鏗鏘集》「青春的一場修煉」被抽，顯然是李「雞蛋裏挑骨頭」，因早前李曾點名要求團隊找張炳良以中立角度去評論事件，團隊答應，但表明未必找得到；雖然不知道團隊最終有無成功訪問到張，但認為無損節目本身的持平，因節目除學生會外，有兩名建制派人士，已是平衡兩方聲音。

消息又斥，管方以悼念為名，用廖啟智早年參演的《沒有牆的世界》頂替《鏗鏘集》，但就無解釋為何要在《鏗鏘集》的時段播放，亦與昔日仔細剪輯悼念節目的做法非常不同，批評李利用逝者去為其塗脂抹粉。消息指，從顧委會的新聞稿可見，未來管方及顧委會料以輿論戰繼續抹黑前線。

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