【本報訊】香港仔鴨脷洲兩艘疑經營街渡的「白牌艇」，日前為爭客在海上激戰，涉事追撞藍頂艇的紅頂艇船家英姐，昨疑避風頭，拒再開船接載行山人士往返鴨脷排與避風塘，又稱已被海事處票控。另有船家透露，涉事紅頂艇兩個多月前被加裝鋼板，一眾船家笑稱是「巡洋艦」。

沾沾自喜 「報紙話我海上霸王」

記者昨午在香港仔海旁一帶，未見英姐開船接客，遂佯裝行山人士致電，要求從鴨脷排搭街渡返香港仔避風塘，惟她稱風頭火勢婉拒，「有冇睇新聞呀？海事處嗰邊抄咗我三張（告票）呀，唔做生意啦。」其後她沾沾自喜向岸邊一名駁艇船家說：「我係海上霸王喎，報紙都係咁話我呀。」

約10多分鐘後，一艘黃頂艇駛近碼頭，船上年約60歲男子隨即讓出駕駛位予英姐，黃頂艇往深灣方向離開。整個下午，英姐駕駛黃頂艇一直在香港仔避風塘一帶航行，未知她是否接客來回深灣。

據知英姐擁有兩隻船，分別黃頂及紅頂，有船家透露她性格潑辣，丈夫比較懦弱，雖結婚多年，但大部份時間仍獨自在船上生活，更年中無休。南港島綫興建時，她曾成功投標獲港鐵合約，接工人往返工地，惟兩年前她再投標政府合約但失敗，質疑其他船家篤背脊，之後開始與人交惡，「成日蝦蝦霸霸，好鬼惡。」

兩個月前，英姐將紅頂艇送到船廠，在船頭及船邊位置加裝鋼片，花費逾萬元，一眾船家笑稱為「巡洋艦」，稱霸香港仔海域，「裝晒鋼片，咁就唔怕俾人撞同撞人啦。」