【本報訊】本港昨日新增八宗武肺確診，累計個案11,455宗。唯一的本地個案涉及一名22歲浸大學生，患者為番禺會所華仁小學足球班教練，除12名小童和三名教練要檢疫外，患者的40多名同儕及課堂的導師亦須一併檢疫。

染疫的浸大生3月18日及22日都有上學，25日流鼻水。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者曾涉足的傳理視藝大樓、校園教學及行政大樓、善衡校園呂明才中心都要強檢。張竹君又指，患者曾參與小組討論，由於課堂間互動較多，傳染機會較高，教師及組員均需送入檢疫中心，當中涉及40多名學生及課堂的導師。患者3月21日有教過足球班，三名教練及與患者同組的12名學員需要送往檢疫中心。患者23日與一名友人於小西灣綜合大樓打羽毛球、26日曾到鰂魚涌英皇道惠安苑F座上門補習，其學生與兩名家人亦要檢疫。

住所與早前確診者屬同座向

張竹君透露，患者居住小西灣富景花園7座早前曾出現個案，患者的單位與之前確診者單位屬同一座向，相隔數層，不排除當中可能有喉管或其他傳播。惟她指大廈已強檢，相信大多數居民已完成檢測，故此先觀察狀況再決定是否要再強檢。

至於新增七宗輸入個案，五人由菲律賓到港，另外兩人分別來自土耳其和美國。除美國輸入個案外，其餘六宗均驗出N501Y變種武肺病毒株。

另外，政府於上環一帶大廈檢測污水樣本，發現多幢大廈的污水樣本呈陽性須強檢，當中包括多幢位於太平山街的大廈。大埔寶湖道3號寶湖花園地下106號鋪基督教宣道會寶湖幼兒學校和安埔里2號新興花園地下明雅中英文幼稚園爆發上呼吸道感染個案，上呼吸道感染徵狀與武肺相似，為謹慎起見，亦被納入強檢名單。