西九龍文化區表演藝術部實習生被指去年於九龍灣抗疫集會現場附近遇警截查，被搜出攜有一支17吋長電筒，遭控以管有攻擊性武器罪，今日受審。曾經在其他審訊中激昂陳詞撐警、及後遭踢爆在fb賬戶發表大量「藍絲」偏頗言論的大律師陳文慧，今以外判主控官身份盤問被告，質疑集會與網上聯署邀請美國疾病控制專家來港協助抗疫有關的說法純屬虛構，更當庭反問：「點解要搵美國幫手抗疫？最渣係佢，全世界！佢好叻咩？」裁判官聞言不禁質疑問題與案件有何關連。

案發於去年2月21日，當日九龍灣有「毋忘7.21八區和你Lunch」活動。畢業於中文大學、主修文化管理的被告江祈璋（25歲）今早自辯稱，當日與5、6名朋友到零碳天地參加抗疫集會，派發口罩及搓手液等抗疫物資；當時亦有網上聯署活動，邀請美國疾病控制專家來港協助抗疫，抗疫集會與該網上聯署有關，及後被捕。

主控陳文慧曾多番於fb發表不當言論 曾被投訴涉嫌辱罵法官

被告今午繼續自辯稱，並接受主控官陳文慧盤問。陳文慧正是早前在區諾軒涉以大聲公襲兩警案中同樣獲聘為外判主控官的大律師。她在該案結案陳詞時激昂撐警，讚揚警方處事克制，又揚言記者及議員「唔係大晒、惡晒」，及後被《蘋果》踢爆其facebook賬戶發表大量「藍絲」偏頗言論，大罵示威者為「曱甴暴徒」、「賤種」，甚至辱罵法官「衰過狗」。

被告在盤問下自言當日是為了聯署聲明及參與抗疫集會，事前不知現場有「和你Lunch」，是到了現場才知悉有相關示威活動。他到場僅為與志同道合的友人派發抗疫物資。

陳文慧盤問被告時，自言孤陋寡聞，「未聽過呢個聯署」，問被告可否提供相關聯署資料。被告答謂「我依家手頭冇」，亦表示沒有再跟參與聯署的朋友聯絡。陳隨即指聯署一事屬虛構，其實從來都沒有這個聯署，被告不同意。

陳：點解要搵美國幫手抗疫？最渣係佢，全世界！

陳隨即追問被告謂：「點解要搵美國幫手抗疫？最渣係佢，全世界！佢好叻咩？」裁判官屈麗雯聞言反問陳文慧，質疑這問題與本案有甚麼關連。陳遂改口問被告為何要找美國幫忙。被告指當時疫情剛開始，覺得外國專家可能幫到香港渡過難關。被告同意從新聞片段中可見有人在示威遊行期間揮舞美國國旗。

被告又自言在舞台後台工作，需要穿上黑色衣服，以便低調工作，在其背囊找到的黑衫黑褲黑手套，全屬工作之用。至於伸縮棍則可用作旗桿，又謂當時看見已有其他人揮旗，故他沒有揮舞美國國旗。

被告又指，警員在現場檢查電筒時發出微光，惟戶外陽光猛烈，可能看不見電筒微光。其後另有警員在警署內再測試電筒，電筒確能開啟。

控方指黑衣黑褲黑手套屬「典型黑暴裝束」

陳文慧質疑，假如工作地方環境黑暗，僱主不可能不提供電筒。被告答謂公司當時並無提供，而且他認為電筒很便宜，亦擔心若向公司申請，可能有很多行政方面的麻煩，「自己買就算」。

陳則指當時疫情流行，很多舞台從業員均無工開；被告同意，但指若有排練，可能要依上司指示開工。陳卻質疑被告謂：「講大話！實習生！Intern！」直指被告砌詞狡辯，他管有電筒實非出於工作需要，而是前往參加「和你Lunch」，其間可用電筒打人。被告不同意相關指控。

陳又指被告帶了「黑衣、黑褲、黑手套」，實屬「典型黑暴使用裝束，而不是工作使用」。辯方大狀聞言立即站起反駁謂：「典型黑暴？佢點答？」陳遂改問被告有否見過身穿黑衫黑褲、戴黑色手套的人打人，被告答謂曾透過新聞得知。

案件4月22日裁決

結案陳詞時，陳文慧指被告說法荒謬，揚言涉案電筒已壞掉，不可能用作照明，該17吋長的電筒實是用來打人，亦無證供指被告有實際危機遇襲，推論唯一目的是用來打人或傷人。

陳又指在黑暴或遊行時經常見到有人揮動美國國旗，「我都唔知點解，但時有發生」，而被告衣物是黑暴常見裝束，「由頭黑到落尾」。

辯方結案時則直言，被告當時身穿藍色T恤，只是背囊內有黑色衣服，若斷言「背囊有黑衣，你就係黑暴」，未免「扯得太遠，唔係咁樣㗎」。案件押後至4月22日裁決。

【案件編號：KTCC1443/20】

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