港台王牌清談節目《五夜講場》再有新進展。日前有消息指，《五夜講場》被廣播處長李百全下令叫停製作，直至獲管理層審批通過。事隔一日，港台回覆指，《五》將會如期播放，沒有計劃停播，惟未有交代會否撤換節目主持、嘉賓等。《五夜講場：文學放得開》主持之一的鄧小樺指，剛接獲通知節目可繼續錄影，主持及主題依舊，但坦言「拍完之後佢會唔會抽就唔知喇」。

鄧小樺：目前拍攝談及的內容及主題依舊

為《五夜講場：文學放得開》擔任主持的鄧小樺指，今天剛剛收到通知，指節目仍然可以繼續錄影，明天（31日）將再錄影新一季度，「我哋以往係一季拍30幾集咁，都會keep（一直）住拍落去」。原班人馬亦會重新上陣，暫未有撤換主持情況，「即係佢（港台）棘咗、停咗我哋一日咁」。

對於港台近日多次抽起節目，又一度叫停《五夜講場》製作，會否令主持做節目時更小心。鄧小樺指，目前拍攝談及的內容及主題依舊，未有重新構思其他內容，「呢個時候好難講，拍完之後佢會唔會抽就唔知喇」。鄧笑言，《五夜》一眾主持一向言行小心，「不嬲都小心，不嬲都有廣管局（《廣播事務管理局條例》）㗎啦」，惟坦言觀察到港台的製作團隊「好大壓力」，「又唔知啲審批會點，其實係都唔知審批緊啲乜！」。

「懲罰緊用心製作嘅工作人員」

繼《議事論事》、《香港故事》後，日前訪問中大學生會內閣「朔夜」的一集《鏗鏘集》再遭「毒手」抽起。鄧小樺指，自己作為港台多年觀眾，對港台此舉感到「好難過」，「咁多年嚟都無見過，對於原來會抽節目係覺得好震撼」。她形容，涉事的港台節目內容均十分正常，「一直都係我哋睇開嘅嘢，作為港台觀眾，我覺得好不被尊重，亦都係懲罰緊用心製作嘅工作人員」。

港台：未有計劃停播《五夜講場》

《蘋果》昨日已向港台查詢有關《五夜講場》停播事宜，事隔一日，港台回覆指《五》未有計劃停播，該節目會如期播放，惟未有交代節目主持及內容有否曾被調動。《蘋果》已再向港台追問相關事宜。

港台昨晚首次發稿，承認曾抽起3個節目部份集數，分別為《議事論事》、《香港故事》以及《鏗鏘集》，更狠批節目犯下「六宗罪」，當中包括對《港區國安法》有不準確的描述。港台亦指，處長及港台高層管理人員組成「編輯委員會」，就具爭議性的節目於製作或播出前檢視有關節目，切實履行編輯責任。現時已引入上報機制，節目製作人員在策劃節目的初期，需提交計劃書予編輯委員會審視，讓編輯會議可積極參與及指導製作。

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