北京閹完香港選舉制度，特首選委會仲可以由1,200人加到1,500人，真係好神奇。其實加多咗嗰300人，咪又係同一種人。好似政制及內地事務局局長曾國衞咁，佢都將身兼基本委員會委員嘅經民聯梁美芬認錯做工聯會麥美娟啦，根本就不用分得那麼細。

立法會一個小組委員會今日傾人大決定，本身係港區人大嘅廖長江就問，如果有日佢唔做人大，咁喺選委會入面，佢係咪變番以議員身份做選委？答案當然係啦！之後建制派謝偉俊又問，其實1,500人選委會係咪預咗唔齊人，甚至得1,400人左右？曾國衛就話，大原則係盡可能足1,500人，但無可避免有人有多重身份而唔齊1,500人嘅。

梁美芬咪就係多重身份咯，佢仲好關注選委嘅宣誓安排添，一輪咀講好多意見出嚟，搞到曾國衞答到亂晒，無啦啦話多謝「麥美娟」嘅意見，要廖長江出口提醒先識更正。麥美娟又係衰嘅，鬼叫佢第一輪發言時講晒啲時間，可能曾國衞心急要答呢位曾經大鬧過特首嘅嗰個女仔，所以咪亂晒大籠囉！

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！