去年一名七旬翁涉於公園將兩名分別3歲及6歲女童抱下馬騮架，其間疑乘機非禮。惟七旬翁侵犯3歲女童時「斷正」，遭現場一名外傭及女童母親識破，即場報警。老翁否認非禮罪，經審訊後被裁定非禮3歲女童罪成。另一項涉及6歲女童的非禮罪，則因受害人認人程序受干擾，故此罪名不成立。案件押後兩周，待索取被告心理報告後始判刑。

有關被告被控非禮6歲女童X一案，暫委裁判官許肇強認為根據女童X及其外婆的證供，已經足夠證明被告曾作出猥褻行為。不過，被告是在事隔一段時間後始被捕，故X於案發後個多月才進行認人程序。許官因此質疑：「X對犯人印象有幾深刻？」

女童認人前曾在母親手機微信中看過老翁的照片

他亦認為認人情況存有合理疑點，使法庭不能全然依賴，全因X的供詞中對老翁的描述只有穿著藍白色衫；惟在認人時，X很快便認出穿白衫的被告。X後來於錄影會面時表示，認人前曾在其母的手機微信中看過老翁的照片。

另外，被告被指非禮一名3歲女童Y，辯方對被告身份無爭議，惟爭議案中有否作出猥褻行為。許官裁決時指，三名證人供詞均指出被告曾對女童「上下其手」，並無誇張失實，盤問下亦無矛盾、動搖或迴避。對於被告自辯指當時見有危險，才抱女童到地上，許官認為證人無任何理由或動機誣衊被告。

辯方求情指，老翁年屆78歲，家人均居於內地，去年初打算接老翁回內地安享晚年，惟因疫情及本案使計劃擱置。本案完結後，老翁將移居內地，不會再騷擾涉案人士。

許官考慮案件涉及猥褻侵犯年幼女童，影響社會及年幼者，故須知道被告的重犯機會，下令為被告索取背景及心理報告，被告還柙至4月14日等候判刑。

被告黃新發（78 歲）為退休人士，被指於去年7月1日及13日分別在深水埗富昌邨富悅樓休憩處和富旺樓外，向女童X和Y作出嚴重猥褻行為。其中被告被指曾用雙手將Y抱上抱下，並曾觸碰Y的臀部、陰部及胸口。

【案件編號：WKCC2369/20】

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