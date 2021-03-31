月前爆疫的K11 MUSEA名潮食館曾被指食肆鮮風量不符牌照要求，上月初遭商場終止租約。名潮食館今舉行記者會，反駁鮮風量不足的說法，指餐廳上下兩層每小時換氣量足夠，分別達每小時12至18次及2.9至5次，合符牌照要求有餘，惟未能解釋為何與政府專家顧問袁國勇視察結果相差甚遠。餐廳稱事件對員工造成困擾，亦為商場單方面終止租約感無奈，但不會有相應法律行動，希望離場前作出澄清。

理大機械工程學系客座副教授羅國湧表示，機電工程署於3月5日至10日間，委派專家小組到餐廳測試通風系統。他受餐廳邀請分析有關數據，發現餐廳鮮風量合符標準，下層則有2.9至5次，換算即每人每小時鮮風量超過牌照要求的17立方米；上層更因有廚房抽風形成負壓，每小時換氣量高達12至18次，遠高於牌照要求。加上當時食肆堂食限制仍然生效，餐廳客人少於上限一半，人均鮮風量更高。

疑袁國勇測試時因廚房無運作大門無開致結果有異

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇上月初曾經去過餐廳視察，當時發現鮮風量僅牌照要求的三分一，認為通風問題造成傳播。羅稱，無法得知當時袁的團隊如何測試換氣量，「我都唔知點解可以咁快有（測試）結果」，估計可能當時餐廳並非平時運作的模式，例如廚房未有運作、大門沒有打開，都對鮮風量造成影響，所以產生測試結果差異，或未能反映實際運作時的情況。

袁亦發現餐廳茶房同時存放乾淨及使用過的餐具，羅指，餐廳向來衞生情況良好，食環署2月曾經巡查，未有發現任何衞生問題。他稱由於當時餐廳已停業，據知是因此暫時存放，平時用過的餐具會單向送去清潔，不會存放於茶房。

羅指，所謂換氣量其實只是抽入鮮風，與室內空氣混和「溝淡」，從而降低病毒量等。即使餐廳做到即將生效的每小時換氣6次規定，也只能降低風險，但無法完全防止傳播。他認為，餐廳已做足牌照要求，爆疫純屬不幸。

員工不忿餐廳被終止租約將失業

名潮食館店長譚言西表示，餐廳共有10名員工染疫住院，9名員工須隔離14日，事發後須處理大量善後工作，包括致電慰問員工及顧客，才因此一直未有公開回應事件。對於餐廳被商場終止租約，他稱員工均感到無奈及不忿，更因此面臨失業，餐廳會按照勞工法例向員工賠償。

餐廳一名72歲男清潔工，被視為首名病人及「超級傳播者」。譚透露，該名清潔工人稱祥叔，2月16日曾經檢測，翌日報告呈陰性，其後確診，現時仍留醫深切治療部。他指，事件對祥叔夫婦造成困擾，形容「超級傳播者」是「污名」，但目前仍沒證據顯示名潮食館是播毒源頭，更早於2月14日K11 MUSEA另一店舖卡地亞（Cartier）已有感染者到訪。

名潮食館行政總廚許美德表示，商場單方面決定終止租約，但餐廳沒有打算開展相關法律行動。若員工願意，餐廳可安排他們到其他分店上班。

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