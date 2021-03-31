7.21元朗⽩衣⼈恐襲翌⽇，⼤批不滿市⺠到何君堯議員辦事處⼤肆破壞。一名患有亞氏保加症、過度活躍與專注力失調的男⽣，早前承認刑事毀壞罪，獲署理主任裁判官溫紹明判處感化⼀年。其後律政司要求改判拘禁式刑罰，溫官考慮後改判男生接受200小時社會服務令。惟律政司仍不滿，向上訴庭要求覆核刑期。上訴庭認為裁判官未有認真處理本案背景因素，原則犯錯，判刑明顯過輕，決定先將男生還柙，以等索閱教導所、勞教中心和更生中心報告，4月21日判刑。

本案由上訴庭法官彭偉昌、原訟庭法官潘敏琦及彭寶琴負責處理。

現已20歲的學⽣朱沛恆，去年承認案發當⽇在荃灣荃豐中⼼刑事損壞何君堯議員辦事處的玻璃牆。

代表律政司提出刑期覆核申請的署理助理刑事檢控專員蕭啟業在庭上播放案發當日新聞片，以及商場內的閉路電視片段，稱片中看到朱早於案發前已在現場出現，並曾最少9次持金屬物擊向玻璃牆，並非出於一時衝動。

蕭又引用喜茶刑事毀壞案，指本案情況明顯較喜茶案情更嚴重，判刑應考慮阻嚇、懲罰性和保護公眾，個人因素相對微不足道。案件背景是反修例事件，不少店舖包括議員辦事處等成為攻擊目標，亦有人因言論或公司資金背景而受到針對。即使案件最初是和平示威，只要有人開始破壞，便會有人加入，造成漣漪效應。

蕭續指，朱求情時提及受現場氣氛影響，但他當日行為實是影響着其他人。商場人流眾多，襲擊行為可能令不同政見人士在現場發生衝突，暴力事件一觸即發。現場更有人撐傘遮擋犯案過程，有人負責毀爛閉路電視，亦有人把風。

男生在被判感化令後涉再參加非法集結

他指本案明顯針對立法會議員何君堯，因為「佢做咗啲嘢」，結果其議辦遭到摧毀，花耗11萬元重新裝修，其間「服務唔到市民」，之後購買保險亦有困難。而事件中玻璃牆倒下，無人受傷實屬僥倖。

蕭認為原審判以社會服務令並不適合，指朱在去年8月被頒下感化令，但不足一個月即9月6日，他在旺角被指參與未經批准的集結，遭警方以涉嫌非法集結罪拘捕。警方當日拘捕過百人，案件仍在調查之中，未有人被檢控。

上訴庭法官彭偉昌翻查文件，對原審裁判官溫紹明稱不會理會事件，而控辯雙方亦同意，甚表奇怪。

官指男生應協力「頂住」墜下的玻璃牆

代表朱沛恆的資深大律師潘熙承認，當日商場內有很多人，但皆和平集結，直至後來出現暴力事件，朱牽涉的只是不足兩分鐘內共9次的敲擊玻璃，玻璃牆倒下，他已驚慌離開，故此他涉事的時間和角色相對較輕。

潘引述報告指，朱有專注力失調和過度活躍症問題，又患有亞氏保加症和心博過慢症，需服藥加速心跳，但藥後又影響過度活躍問題。另一方面，他熱愛足球運動，曾入選港隊。他曾對感化官透露，事前無意破壞，但在現場受氣氛影響情緒，一時衝動才犯案，事後坦承一切，感到後悔，並向何君堯道歉，希望獲何原諒。

潘同意，本案有公眾集會背景和暴力因素，但裁判官已有兩次機會全盤考慮加刑因素，若非明顯過輕，上訴庭不應干預，又或考慮以感化與社會服務令組合，再加宵禁等條件，認為可照顧其長遠發展或對社會有好處。

惟彭偉昌認為，本案發生7.21事件翌日，7.21當日發生的事，由港島延伸入元朗，翌日有人不滿，繼而引發本案；惟裁判官兩次判刑中，均無認真處理此背景問題。

質疑男生行為與過度活躍症徵狀不一致

法官潘敏琦亦認為不能只集中考慮朱有份的兩分鐘襲擊，事實上他事前在商場內徘徊已久。法官彭寶琴亦認為，若朱負責任的話，理應協力「頂住」墜下的玻璃牆，而非一走了之。

及後三位法官轉而質疑朱的過度活躍和專注力失調症，指朱沒有服藥又無覆診，但仍可完成公開試，又能兼顧侍應與裝修兩份兼職，並積極參與班會，「踢波仲踢到入港隊」，也沒呈現情緒問題或與人相處的困難，更懂得向何表達歉意，認為與過度活躍症徵狀不一致。

上訴庭繼而關注朱當日的裝束，向潘熙查問朱的手套、護踭、頭盔等裝備。潘官從蕭口中得知朱當時身穿戰術背心，質疑並非潘熙口中所指的保護裝備，又指護踭上有「窩釘」。彭偉昌更指戰術背心可裝載彈夾。潘熙回覆，所有裝備皆由其他人提供。

【案件編號：CAAR2/21】

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