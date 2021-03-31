北京全國人大常委會昨正式通過閹割香港選舉制度方案。除了特區政府總動員出動宣傳，逾百個人大政協委員、建制政黨、工會和地區組織亦在左報落廣告表忠，「堅決全力支持和擁護」北京修訂基本法，帶挈《大公報》和《文匯報》今出紙量大增。《蘋果》統計，《文匯》和《大公》分別刊登了67和64份廣告，內容一致支持全國人大常委會決定，排版和用字中同小異。政黨方面，只見工聯會登半版廣告，民建聯、新民黨和自由黨等黨派未有加持；而四大地產商中，暫不見李嘉誠創立的長江集團參與表態。「同鄉社團」獲欽點成特首選委會新增界別，數以百計同鄉會今空群而出落廣告表示「全力支持」。

港府今率先牽頭於《大公》和《文匯》及多份報章落廣告，官方廣告並沒有在《蘋果》刊登。硬銷改變選制的廣告標題為「完善選舉制度，落實愛國者治港」，特首林鄭月娥向香港市民表示，她和特區政府堅定支持基本法的新修訂，並將全力以赴推動修改本地選舉的法律工作，做好公眾解說，讓更多市民認同和支持新選舉制度。林鄭又指，深信新選舉制度可有效解決香港社會泛政治化，和內耗不斷的困局。

北京修改立法會選舉及組成方式，除了大削民主派在直選及功能組別力量，也透過新增40席選委議席、增商界（第三）中小企議席以及人大政協界別。但早前有學者分析，傳統建制及商界重要性將大減，或成北京「棄嬰」。

土共社團等佔廣告量7成

人大常委會又通過修改特首選委會組成，將選委加至5個界別共1,500人，除原有四個界別，再新增以人大及政協、全國性團體香港成員代表為主的第5界別，當中人大及政協界別席位有190人，全國性團體香港成員代表界別有110席，又於第四界別再增設27席的內地港人團體代表。

雖然政府未公佈「全國性團體」包括哪些組織，在今次連版廣告攻勢中略見端倪，海量的政協委員和其聯誼會，以及社團總會湧現，旗幟鮮明擁護人大決定，佔整體廣告量約7成，當中全國政協委員蔡黃玲玲更以個人名義落全版廣告表示全力支持修改。此外，落廣告者包括全體湖南省港區政協委員、成都市政協全體港區委員、福建省港區政協委員聯誼會、香港廣東各級政協委員聯誼會、江西省政協港區委員聯誼會、海南省港區政協委員聯誼會、東莞政協（港澳）委員聯誼會、政協委員聯誼會、香港揭陽各級政協委員聯誼會和香港茂名各級政協委員聯誼會等。

大量疑似「全國性團體」亦出現於廣告紅海之中，包括香港山東社團總會、香港客屬總會、香港江蘇社團總會、香港廣西社團總會、香港海南社團總會、香港福建婦女協會香港浙江省同鄉會聯合會、香港福建社團聯會、香港廣東青年總會、香港東莞社團總會、香港滬籍社團、香港福建商會、香港重慶總會、香港佛山社團總會、香港禪城社團總會和香港僑界社團聯會等。

地產商紛表忠 恆基新鴻基新世界落半版

本港大地產商紛紛趁機表忠，表示「全力支持完善行政長官及立法會產生辦法」，聯署者包括由李兆基創辦的恒基兆業地產集團、郭氏新鴻基地產、鄭家新世界發展、新創建和呂志和創立的嘉華集團，各自刊登了半版廣告；吳天海任主席的九龍倉集團只落四分一版廣告，而李嘉誠創立的長江集團在一片廣告紅海中則暫不見蹤影。而多個商會亦有表忠，包括中華總商會、香港中華廠商聯合會和香港地產建設商會等。

傳統建制派中，只見工聯會和新界鄉議局分別於《大公》和《文匯》落半版廣告。連版廣告攻勢中，出現海量的政協委員、聯誼會以及社團總會等，全國政協委員蔡黃玲玲更以個人名義落全版廣告。

此外，坐正商界（三）席位的中方紅色資本企業亦力撐修改基本法，香港中旅集團表示支持落實愛國者治港原則，確保香港長治久安；中國銀行（香港）堅決擁護支持和維護一國兩制行穩致遠，確保香港長期繁榮穩定；中國光大集團指，完善特區選舉制度護長遠，開啟香港良政善治新篇章。銀行方面，廣告聯署者有工銀亞洲、交通銀行、中國農業銀行、中國建設銀行等，其他企業亦包括中國移動香港、中國太平保險集團、中國人民保險（香港）、中國人保香港資產管理等。

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