35歲美籍銀行家前年12月在港鐵銅鑼灣站一宗跳閘糾紛中，被指襲擊一名休班警，被控襲警及交替控罪普通襲擊。辯方早前申請終止聆訊，直指警方及律政司濫用司法程序。辯方今陳詞指，涉案休班警刻意隱瞞警員身份，並在他人面前揮舞伸縮棍，被告才會將他制服。辯方又指，警方屢次企圖掩飾休班警的謊言，包括銷毀或可證被告無罪的閉路電視片段。裁判官聽罷陳詞後，押後至4月16日宣佈申請結果。

被告Bickett Samuel Phillip被控於前年12月7日在銅鑼灣襲擊正在執行職務的警員1519俞樹生，而交替控罪則指被告同日在銅鑼灣港鐵站近F出口梯間襲擊上述警員。

根據辯方案情，涉案休班警俞樹生聲稱目擊年輕男子跳閘，其後輕拍跳閘男肩部，質問他為何未付車資，跳閘男跑走，俞用雙手捉住他，兩人糾纏。閉路電視顯示，俞緊隨跳閘男，俞供稱自己曾大叫「非禮」兩次，並承認自己謊稱跳閘男子非禮別人。

休班警與男途人向跳閘男施襲

其後控方證人盧志強協助俞制服跳閘男，片段可見俞扼着跳閘男的頸部，與盧則繼續攻擊跳閘男，引起包括被告在內的旁觀人士不滿。跳閘男最後循樓梯逃走，俞從後追截。

俞其後手持警棍折返大堂，推撞一名外國人，並將警棍指向他的臉部，又揮舞警棍高聲叫嚷。該外國人問：「Are you poop?」俞答：「No.」被告此時介入制服俞，直至警方到場。現場有十多人均指俞施襲並否認警員身份，但最後被告仍遭拘捕。

辯方資深大律師蔡維邦陳詞提出擱置聆訊的多項理據，包括警方未有正當調查、刻意銷毀一輯閉路電視片段、謊稱未持有俞不當使用武力的文件等。蔡強調這實非警方草率，反而是令人憂慮的模式，嚴重損害司法程序的完整性。

警方事後提名協助涉案休班警男子領取好市民獎及4,000元現金

有關閉路電視片段，蔡指警方一度謊稱未能取得銅鑼灣港鐵站內的片段，惟實情是他們已獲批搜查令取得所有片段，最後改取範圍較窄的搜查令，排除有關俞與跳閘男糾纏的片段。蔡強調有關片段是俞作為證人卻誠信缺失的有力證明。

蔡又透露在案發後一星期，協助制服跳閘男的盧志強獲警方提名好市民獎，可領取4,000元現金奬賞。辯方發現此事後，警方回應表示他們已取消提名。

控方陳詞反駁指，警方首次取得的搜查令未有明確列出涉案時段及鏡頭，故港鐵回應指未能提供，因此警方的說法並非「全錯」。控方亦強調，批評警方未有正當調查，並不公道，更指出警員亦有在網上調查，且擷取了一段記錄案發過程fb片段。

裁判官將於4月16日宣佈申請結果，如申請失敗，案件將於同月23日開審。

【案件編號：ESCC2692/19】

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