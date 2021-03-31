消息指，機場今（31日）逾百名外判工人由早上10時起，陸續收到通知須即日解僱，牽涉工種包括洗手間清潔工、機場大堂清潔工、行李帶搬運工等。另外，有指醫管局的逾500名外判工人亦受影響。

機管局認因疫情 裁減170人

機管局回覆《蘋果》時承認，受疫情影響，國際機場的旅客量大幅下降，部份承辦商調低人手供應，裁減170人，涉及處理行李、手推車、洗手間清潔、以及協助旅客排隊等服務。《蘋果》正向涉事外判商查詢。

機管局又指會要求有關承辦商，必須根據僱傭合約補償受影響員工。回覆又指，有部份承辦商要求員工放無薪假，但承諾當機場客運量回升後，將優先聘請是次被裁減的員工。翻查機管局網站，本月19日時已向碧瑤綠色集團批出6,877萬元的3年期合約，主理廢物回收工作，取代如ISS集團等原外判合約商。同頁亦顯示年初向ARINC集團外判「自助行李託運服務」的合約。

醫管局逾500名外判工受交接影響

《蘋果》亦獲悉醫管局逾500名外判工人同樣受新舊合約公司交接影響，主要牽涉新界西聯網醫院，包括博愛醫院、青山醫院、屯門醫院、天水圍醫院等；正等候醫管局回應查詢。新界西醫院聯網發言人回覆，因現行合約將於4月底屆滿，而5月起生效的新合約則由另一公司提供服務，故為確保醫院服務暢順，有97%舊合約公司員工已簽約獲新承辦商聘用，將繼續在院內服務。

職工盟清潔服務業職工會總幹事杜振豪表示，暫未收到工人求助個案，但會繼續跟進有關工人情況。就遣散費問題，杜指，若外判工受僱於公營機構的新合約下，至約滿時，可享有總工資6%的約滿酬金，但舊合約制度下，一般而言，則要視乎外判商是否願意支付。

勞工處亦回覆指關注事件並正聯絡僱主了解情況。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！